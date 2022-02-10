Когда будет Масленица и как ее праздновать, чтобы не уподобляться россиянам: запомните эти традиции и обычаи

Когда Масленица в 2022 году

В этом году Масленичная неделя пройдет с 28 февраля по 6 марта включительно. Сразу после Масленицы, 7 марта, начнется Великий пост, который продлится до Пасхи, которая в этом году выпала на 24 апреля.

История праздника

У Масленицы очень давняя история, которой походит еще со времен язычества. В те времена люди поклонялись богу солнца Ярилу. Масленица славянский праздник, который посвящен встрече весны и проводам зимы.

Масленицу называли также Сыропустом, Сыропустной неделей, Колодием, Колодкой, Турицей и др.

Масленица или "Масница"?

Название праздника происходит от слов масло, поскольку на протяжении праздника люди ели только блюда из молочных продуктов.

Само название "Масленица" появилось только в XVI веке. "Сыропуст", "Сыропустная неделя" означают изготовление сыра. Историки считают, что "Колодка" и "Турица" - древние названия, которые связаны с культом небесных светил Солнца и Луны.

Масленица (фото: Униан)

Традиции

На последней неделе перед Великом постом, в понедельник в корчму сходились только женщины. Незаметно одна из женщин ставила маленькое полено и тогда все вместе выкрикивали: "Родилась колодка (или колодий) - родилась!".

Потом все брались за руки и пели песни. На столе вокруг "колодки" раскладывали вареники, сыр, масло, яйца, ставили мед и веселились.

Замужние женщины должны были достать пеленки с трех домов, где были младенцы, и ими пеленали колодку. После этого женщины расходились по своим домам.

На самом деле обрядов было очень много, и в разных регионах они были свои, и могли отличаться друг от друга.

Парням, которые не женились за год, привязывали к руке колодку. В некоторых областях их также привязывали незамужним девушкам. Это было своеобразным наказанием за то, что молодые люди не создали семью.

Колодка могла быть, как настоящей, так и символической. Чтобы ее снять, нужно было откупиться. Интересно, что в праздновании принимали участия все, вне зависимости от социального статуса. Колодку цепляли и помещикам, и чиновникам и даже бездетным священникам.

В Киевской и Житомирской областях устраивали сценическое действо, в котором принимали участие только женщины. Через неделю колодка проходила разные стадии - от своего символического рождения и до смерти.

В конце XIX века обычай "колодки" начал пропадать. Дольше всего праздник колодки оставался на Волыни, где его везде отмечали.

Украинская Масленица очень колоритная. Она состоит из элементов, как весеннего, так и зимнего циклов народного календаря. В ней есть фрагменты астрального культа и уважение предков.

Наши предки верили, что, вместе исполняя определенные обряды с песнями и ряженьем - обрядовое переодевание для исполнения праздничных ритуалов, можно было прогнать божество мрака и смерти - зиму и призвать жизнерадостную весну.

Когда пришло христианство, то большие народные праздники постепенно приспособились к ним. Праздник проводов зимы и встречи весны совпадал с христианским пред пасхальным Великим постом.

Масленица (фото: freepik.com)

Отличие украинской Масленицы от российской

В СССР праздник стали отмечать в 1960-х годах XX века. Тогда его разрешили праздновать после долгого запрета, но уже с русскими корнями.

По данным историка Степана Килимкина, Масленица у россиян имеет полностью другое содержание и форму. В Украине - это женский праздник, а в России - праздник всех, особенно взрослых парней.

Кроме того, в Росси на Масленицу традиционная еда - это блины, а сама Масленица - праздник молодоженов. Главные развлечения у них - это массовая попойка, конные состязания, кулачные бои и т.д.

В Украине этих обычаев не было и нигде они не задокументированы, за исключением поминок усопших.

Стоит отметить, что Масленицу праздновала вся Западная Европа, а в древние времена, весенний праздник отмечали в Месопотамии, Египте, Сирии, Ассирии и т. д.

В Украине вареники с творогом были основным блюдом на Масленицу (фото: pixabay.com)

Что ели на Масленицу

Два основных продукта на Масленицу в Украине - это масло и сыр. Основным блюдом были вареники с творогом. Также это могли быть блинчики с сыром, молочные каши, творожники, запеканки и разнообразные сладости. У каждого региона были свои подлинные блюда.

В эти дни много ели, а гуляния были более массовыми, чем семейными. При этом нравственные нормы не нарушали. Водку пили регламентировано: женщинам разрешалось только пригубить, мужчинам - выпить рюмку.