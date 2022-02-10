Коли буде Масляна і як її святкувати, щоб не уподібнюватися росіянам: запам'ятайте ці традиції і звичаї

Коли Масляна в 2022 році

Цього року Масляний тиждень пройде з 28 лютого по 6 березня включно. Відразу після Масляної, 7 березня, почнеться Великий піст, який триватиме до Великодня, який цього року випав на 24 квітня.

Історія свята

У Масляної дуже давня історія, якої походить ще з часів язичництва. У ті часи люди поклонялися богу Сонця Ярилу. Масляна слов'янське свято, яке присвячене зустрічі весни і проводам зими.

Масляну називали також Сиропустом, Сиропусним тижнем, Колодієм, колодкою, Турицею та ін.

Масляна чи Масниця?

Назва свята походить від слів масло, оскільки протягом свята люди їли тільки страви з молочних продуктів.

Сама назва "Масляна" з'явилася тільки в XVI столітті. "Сиропуст", "Сиропусний тиждень" означають виготовлення сиру. Історики вважають, що "Колодка" і "Туриця" - стародавні назви, які пов'язані з культом небесних світил Сонця і Місяця.

Масляна (фото: УНІАН)

Традиції

На останньому тижні перед Великим постом, в понеділок в корчму сходилися тільки жінки. Непомітно одна з жінок ставила маленьке поліно і тоді всі разом вигукували: "Народилася колодка (або колодій) - народилася!".

Потім всі бралися за руки і співали пісні. На столі навколо "колодки" розкладали вареники, сир, масло, яйця, ставили мед і веселилися.

Заміжні жінки повинні були дістати пелюшки з трьох будинків, де були немовлята, і ними сповивали колодку. Після цього жінки розходилися по своїх домівках.

Насправді обрядів було дуже багато, і в різних регіонах вони були свої, і могли відрізнятися один від одного.

Хлопцям, які не одружувалися за рік, прив'язували до руки колодку. У деяких областях їх також прив'язували незаміжнім дівчатам. Це було своєрідним покаранням за те, що молоді люди не створили сім'ю.

Колодка могла бути, як справжньою, так і символічною. Щоб її зняти, потрібно було відкупитися. Цікаво, що у святкуванні брали участі всі, незалежно від соціального статусу. Колодку чіпляли і поміщикам, і чиновникам і навіть бездітним священикам.

У Київській та Житомирській областях влаштовували сценічне дійство, в якому брали участь тільки жінки. Через тиждень колодка проходила різні стадії - від свого символічного народження і до смерті.

В кінці XIX століття звичай "колодки" почав пропадати. Найдовше свято залишалося на Волині, де його скрізь відзначали.

Українська Масляна дуже колоритна. Вона складається з елементів, як весняного, так і зимового циклів народного календаря. У ній є фрагменти астрального культу і поваги предків.

Наші предки вірили, що, разом виконуючи певні обряди з піснями і ряжінням - обрядове переодягання для виконання святкових ритуалів, можна було прогнати божество мороку і смерті - зиму і закликати життєрадісну весну.

Коли прийшло християнство, то великі народні свята поступово пристосувалися до них. Свято проводів зими і зустрічі весни збігалося з християнським перед великоднім Великим постом.

Масляна (фото: freepik.com)

Відмінність української Масляної від російської

В СРСР свято стали відзначати в 1960-х роках XX століття. Тоді його дозволили святкувати після довгої заборони, але вже з російським корінням.

За даними історика Степана Килимкіна, Масляна у росіян має повністю інший зміст і форму. В Україні - це жіноче свято, а в Росії - свято всіх, особливо дорослих хлопців.

Крім того, в Россі на Масляну традиційна їжа - це млинці, а сама Масляна - свято молодят. Головні розваги у них - це масова пиятика, кінні змагання, кулачні бої і т. д.

В Україні цих звичаїв не було і ніде вони не задокументовані, за винятком поминок покійних.

Варто зазначити, що Масляну святкувала вся Західна Європа, а в стародавні часи, весняне свято відзначали в Месопотамії, Єгипті, Сирії, Ассирії і т. д.

В Україні вареники з сиром були основною стравою на Масляну (фото: pixabay.com)

Що їли на Масляну

Два основних продукти на Масляну в Україні - це масло і сир. Основною стравою були вареники з сиром. Також це могли бути млинці з сиром, молочні каші, сирники, запіканки і різноманітні солодощі. У кожного регіону були свої автентичні страви.

У ці дні багато їли, а гуляння були більш масовими, ніж сімейними. При цьому моральні норми не порушували. Горілку пили регламентовано: жінкам дозволялося тільки пригубити, чоловікам - випити чарку.