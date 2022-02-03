Что будет с курсом доллара в Украине в 2022: эксперт назвал самые сложные периоды

Почему "проседала" гривна

Специалист отмечает, что рынок был привязан исключительно к военным новостям, то есть это был совершенно неэкономичный фактор. Сейчас же ситуация стабилизировалась.

"Обратите внимание, что рынок никак не отреагировал и на помощь Евросоюза - льготный кредит в размере 1,2 миллиарда евро. Слабой была реакция на повышение учетной ставки почти на 1%. На самом деле, рынок волновался только из-за военного фактора", - говорит эксперт.

Также он указывает на укрепление позиций экспортеров, что наблюдается в первом квартале, хотя весь прошлый год они теряли свои позиции и несли убытки, в частности, из-за снижения стоимости железного сырья, повышения цен на энергоресурсы и девальвации гривны.

Вторым фактором специалист называет смещение всех сезонностей: прямых иностранных инвестиций, покупки валюты банками, чтобы обслуживать счета бизнеса, поступления в Украину торговых кредитов или системы корпоративных кредитов.

"Бизнес в первом квартале максимально старается не инвестировать, а выводить средства из Украины через дивиденды, проплачивать импортные контракты. Экспортеры удерживают валютную выручку на фоне паники на валютном рынке", - объясняет Кукуруза.

Что дальше будет с курсом

Учитывая выше озвученные факторы, эксперт убежден, что первый квартал для гривны станет самым сложным.

"В последующие кварталы, где-то со второго полугодия после переоценки военных угроз все стабилизируется. Стабилизируются ожидания внешних инвесторов, и внешние инвестиции придут в том же размере, что и должны были прийти по итогам года, но будут отодвинуты на второе полугодие", - высказался он.

Эксперт резюмировал, что первый и, возможно, второй кварталы будут сложнее, а третий - наоборот, будет более благоприятен и для гривны, и в целом для деловой активности.