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Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на начало февраля

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Украина, Воскресенье 30 января 2022 08:20
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на начало февраля Фото: курс доллара поднимется выше 29 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 29,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Со второй половины четверга к пятнице на межбанковском рынке гривна отыграла у доллара около 30 копеек. Но говорить о том, что тренд на укрепление гривны будет устойчивым без существенной деэскалации геополитической ситуации пока рано", - добавил он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,32 до 28,99 грн (+2,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,22/28,24 до 28,66/28,68 грн (+1,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,17/28,40 до 28,60/28,89 грн (+1,5%/+1,7%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, Национальный банк Украины с начала 2022 года продал 1,5 млрд долларов для сбалансирования валютного рынка. В то же время НБУ не собирается повторять ошибок прошлого и держать фиксированный курс.

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