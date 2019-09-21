Аналитики назвали курс доллара к концу года

Курс доллара, скорее всего, продолжит снижаться
Курс гривны к доллару до конца 2019 года будет формироваться под влиянием притока средств для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.
Как напомнил аналитик, до конца года ожидается еще более 10 аукционов размещения ОВГЗ, на которых и будет формироваться основной приток средств на межбанк.
"Таким образом, курс может достигнуть отметки в 24,00 за доллар", - считает он.
В то же время, считает Пархоменко, если в этот период появятся факторы, которые могут остановить или поглотить этот поток, укрепление курса гривны будет замедлено.
Таким факторами могут выступить:
"С учетом этих факторов, гривна может остановиться и на текущих отметках, но их реализация пока маловероятна", - считает аналитик.
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,43 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 сентября - 24,61 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (18 января 2016 года) - 24,38 гривен за доллар.
Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.