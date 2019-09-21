ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аналитики назвали курс доллара к концу года

Новости » Финансы    21.09.2019 - 08:20
Аналитики назвали курс доллара к концу года
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара, скорее всего, продолжит снижаться

Курс гривны к доллару до конца 2019 года будет формироваться под влиянием притока средств для покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, до конца года ожидается еще более 10 аукционов размещения ОВГЗ, на которых и будет формироваться основной приток средств на межбанк.

"Таким образом, курс может достигнуть отметки в 24,00 за доллар", - считает он.

В то же время, считает Пархоменко, если в этот период появятся факторы, которые могут остановить или поглотить этот поток, укрепление курса гривны будет замедлено.

Таким факторами могут выступить:

  • Наступление холодов, что увеличит спрос на газ. Это повлечет за собой дополнительный спрос на иностранную ликвидность. В паре с неудачными переговорами о транзите газа это может вызвать снижение запасов нашего газа, который нужен будет для поддержания трубы в рабочем состоянии, что и может давить на гривну.
  • Неудачные переговоры с МВФ, что вызовет отток средств с наших бумаг и остановит приток новых и в свою очередь замедлит темпы укрепления гривны на рынке.

"С учетом этих факторов, гривна может остановиться и на текущих отметках, но их реализация пока маловероятна", - считает аналитик.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,43 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 сентября - 24,61 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (18 января 2016 года) - 24,38 гривен за доллар.

Аналитики считают, что на данный момент на рынке нет предпосылок для разворота тенденции к укреплению курса гривны к доллару, однако Национальный банк сохраняет все возможности для изменения ситуации.

Курс доллара упал до минимума с января 2016 года Курс доллара опустился до нового минимума
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь