Что будет, если в Киеве введут чрезвычайное положение

Карантин в Киеве из-за коронавируса ввели с 12 марта, но если в столице выявят случаи инфицирования COVID-19, столицу могут закрыть на въезд и выезд. Такие меры принимают в случае введения чрезвычайного положения. Что изменится, если в столице будет введено ЧП - в материале Styler.

Отметим, что такое положение ввели в Черновицкой области с 14 марта, а с 13 марта - в Радомышле, где умерла 71-летняя пенсионерка.

Согласно Закону Украины "О чрезвычайном положении", это может означать в случае угрозы пандемии, что:

граждане будут ограничены в перемещении внутри страны,

ограничат движение транспортных средств,

запрет массовых мероприятий, в том числе митингов,

карантин и проведение специальных санитарных и эпидемиологических мер,

предприятия, организации и учреждения могут изменить график работы.

Кроме того, введение чрезвычайного положения, согласно законодательству, по срокам не должно превышать 30 дней (по всей Украине) и 60 дней (в отдельных регионах).

Если исходить из примера Черновицкой области, где ЧП ввели с сегодняшнего дня, то киевлян могут попросить по возможности перейти на дистанционную работу и избегать большого скопления людей.

Все садики, школы и вузы, как и ранее, остались закрытыми.

Кроме того, в Черновицкой области с сегодня полностью прекратят работу все рынки, торговые и развлекательные центры, строительные и другие гипермаркеты. Исключение - только для продуктовых секторов. Продолжат работу аптеки и поликлиники.

В КГГА уже заявили, что если в Киеве выявят коронавирус, будет ограничено передвижение граждан, въезд-выезд в город ограничат.

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