Що буде, якщо в Києві введуть надзвичайний стан

У Києві можуть ввести надзвичайний стан
Карантин у Києві через коронавірус ввели з 12 березня, але якщо в столиці виявлять випадки інфікування COVID-19, столицю можуть закрити на в'їзд і виїзд. Такі заходи вживають в разі введення надзвичайного стану. Що зміниться, якщо в столиці буде введено НС - в матеріалі Styler.
Зазначимо, що такий стан ввели в Чернівецькій області з 14 березня, а з 13 березня - у Радомишлі, де померла 71-річна пенсіонерка.
Згідно із Законом України "Про надзвичайний стан", це може означати в разі загрози пандемії, що:
Крім того, введення надзвичайного стану, відповідно до законодавства, за строками не повинно перевищувати 30 днів (по всій Україні) і 60 днів (в окремих регіонах).
Якщо виходити з прикладу Чернівецької області, де НС ввели з сьогоднішнього дня, то киян можуть попросити по можливості перейти на дистанційну роботу і уникати великого скупчення людей.
Всі садочки, школи і вузи, як і раніше, залишилися закритими.
Крім того, у Чернівецькій області сьогодні повністю припинять роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети. Виняток - тільки для продуктових секторів. Продовжать роботу аптеки, поліклініки.
У КМДА вже заявили, що якщо в Києві виявлять коронавірус, буде обмежено пересування громадян, в'їзд-виїзд в місто обмежать.
Читайте також що відбувається в різних областях у зв'язку з введенням карантину.