Що буде, якщо в Києві введуть надзвичайний стан

Карантин у Києві через коронавірус ввели з 12 березня, але якщо в столиці виявлять випадки інфікування COVID-19, столицю можуть закрити на в'їзд і виїзд. Такі заходи вживають в разі введення надзвичайного стану. Що зміниться, якщо в столиці буде введено НС - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що такий стан ввели в Чернівецькій області з 14 березня, а з 13 березня - у Радомишлі, де померла 71-річна пенсіонерка.

Згідно із Законом України "Про надзвичайний стан", це може означати в разі загрози пандемії, що:

громадяни будуть обмежені в пересуванні всередині країни,

обмежать рух транспортних засобів,

заборона масових заходів, у тому числі мітингів,

карантин і проведення спеціальних санітарних та епідеміологічних заходів,

підприємства, організації та установи можуть змінити графік роботи.

Крім того, введення надзвичайного стану, відповідно до законодавства, за строками не повинно перевищувати 30 днів (по всій Україні) і 60 днів (в окремих регіонах).

Якщо виходити з прикладу Чернівецької області, де НС ввели з сьогоднішнього дня, то киян можуть попросити по можливості перейти на дистанційну роботу і уникати великого скупчення людей.

Всі садочки, школи і вузи, як і раніше, залишилися закритими.

Крім того, у Чернівецькій області сьогодні повністю припинять роботу всі ринки, торгові та розважальні центри, будівельні та інші гіпермаркети. Виняток - тільки для продуктових секторів. Продовжать роботу аптеки, поліклініки.

У КМДА вже заявили, що якщо в Києві виявлять коронавірус, буде обмежено пересування громадян, в'їзд-виїзд в місто обмежать.

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