Будет очень холодно: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине в ближайшие дни не будет сильно радовать жителей практически всех областей. После теплых выходных, в стране резко похолодало, а несколько областей накрыло мокрым снегом.

Как сообщают синоптики, во вторник, 31 марта, в Украине будет прохладно, а ночная температура опустится до -6 градусов. Осадки не прогнозируются, но солнце будет редко появляться из-за туч.

На востоке страны будет теплее, ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем прогреется до +5 +10 градусов, метами до +12 градусов.

В южных областях небольшая облачность, но без осадков. Ночью от 0 до +4 градусов, днем +5 +7 градусов, в Херсоне до +10 градусов. В Крыму сухо, ночью +4 +6 градусов, днем +9 +11 градусов.

На севере страны холодно, но сухо. Ночная температура в регионе составит -2 -4 градуса, днем всего +3 +5 градусов.

В западных областях без осадков, пасмурно. Ночью от -3 до -6 градусов, днем воздух прогреется до +4 +6 градусов.

В центральной части страны без осадков, облачно. Ночью от 0 до -3 градусов, днем ожидается от +3 до +5 градусов.

В Киеве 31 марта небольшая облачность, но сухо. Ночью -1 -3 градуса, днем от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на 31 марта

Апрель в Украине начнется с ночных заморозков. В большинстве областей ожидается от -3 до -6 градусов, дневная температура воздуха будет колебаться от +4 до +7 градусов, на юге до +8 градусов.

Карта погоды в Украине на 1 апреля

В среду, 2 апреля, дневная температура воздуха немного поднимется, до +8 +10 градусов, местами до +11 градусов. Ночью ожидаются морозы, на западе до -5 градусов, на востоке до -7 градусов, в центре, на юге и на севере от -3 до -6 градусов. Осадки не прогнозируются.

Карта погоды в Украине на 2 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды и сообщили, когда потеплеет.