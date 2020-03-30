Буде дуже холодно: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні найближчими днями не буде сильно радувати жителів практично всіх областей. Після теплих вихідних, в країні різко похолодало, а кілька областей накрило мокрим снігом.

Як повідомляють синоптики, у вівторок, 31 березня, в Україні буде прохолодно, а нічна температура опуститься до -6 градусів. Опади не прогнозуються, але сонце буде рідко з'являтися з-за хмар.

На сході країни буде тепліше, вночі від +2 до +4 градусів, вдень прогріється до +5 +10 градусів, місцями до +12 градусів.

У південних областях невелика хмарність, але без опадів. Вночі від 0 до +4 градусів, вдень +5 +7 градусів, у Херсоні до +10 градусів. У Криму сухо, вночі +4 +6 градусів, вдень +9 +11 градусів.

На півночі країни холодно, але сухо. Нічна температура в регіоні складе -2 -4 градуси, вдень всього +3 +5 градусів.

У західних областях без опадів, хмарно. Вночі від -3 до -6 градусів, удень повітря прогріється до +4 +6 градусів.

В центральній частині країни без опадів, хмарно. Вночі від 0 до -3 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

У Києві 31 березня хмарно, але сухо. Вночі -1 -3 градуси, вдень від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на 31 березня

Квітень в Україні почнеться з нічних заморозків. У більшості областей очікується від -3 до -6 градусів, денна температура повітря буде коливатися від +4 до +7 градусів, на півдні до +8 градусів.

Карта погоди в Україні на 1 квітня

У середу, 2 квітня, денна температура повітря трохи підніметься до +8 +10 градусів, місцями до +11 градусів. Вночі очікуються морози, на заході до -5 градусів, на сході до -7 градусів, в центрі, на півдні та на півночі від -3 до -6 градусів. Опади не прогнозуються.

Карта погоди в Україні на 2 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди та повідомили, коли потеплішає.