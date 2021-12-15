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Что будет, если есть горчицу каждый день: вы удивитесь, что с вами случится

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Среда 15 декабря 2021 09:33
Что будет, если есть горчицу каждый день: вы удивитесь, что с вами случится Фото: Горчицу нужно есть каждый день (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Зерновая горчица - очень полезный продукт. Если употреблять ложечку в день - это поможет заметно снизить уровень холестерина в крови.

Об этом пишет издание Express.

Горчица снижает уровень холестерина

Компания Tracklements совместно с учеными из Университета Кардиффа провела исследование, в результате которого выяснилось, что употребление 10 граммов горчицы из зерен (это примерно чайная ложка) снижает холестерин в крови.

Всего за три месяца у 86% испытуемых участников стало наблюдаться существенное снижение уровня холестерина. У 64% участников снизился уровень холестерина, в среднем на 10%.

"Это указывает на многообещающую тенденцию к снижению уровня холестерина у людей с высоким риском развития сердечных заболеваний, инсультов и сосудистой деменции", - сообщают ученые.

Результаты эксперимента передадут на рассмотрение Европейской федерации пищевой науки и технологий (European Federation of Food Science and Technology).

Что будет, если есть горчицу каждый день: вы удивитесь, что с вами случитсяЗерновая горчица очень полезна (фото: tajagroproducts.com)

Чем еще полезна горчица

Также зерновая горчица очень полезна диабетикам и людям, которые находятся в преддиабетическом состоянии. Если есть ее каждый день, она поможет нормализовать уровень глюкозы в крови.

В исследовании рекомендуют употреблять ее в качестве добавки к пище, приправы во время приготовления блюд или как заправку.

Для справки

Семена горчицы являются богатым источником минералов, таких как кальций, магний, фосфор и калий. Кроме того, они содержат фолиевую кислоту и витамин А. Листья горчицы являются источником необходимых минералов, включая калий, кальций, фосфор, магния, а также клетчатки и витаминов А, К и С.

Как мы писали ранее, назван единственный фрукт, который уберегает от всех видов рака.

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