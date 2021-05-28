Буде два потопи і сильна спека: синоптик ошелешив прогнозом на червень

Погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози. Це призведе до двох потопів, а в кінці місяця прийде спека.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань у коментарі для видання " Сьогодні ".

За словами Горбаня, червень почнеться з дощів і прохолодної погоди, потім буде майже два тижні тепла і сонця, а в кінці місяця Україну відвідає потужний циклон, які влаштує справжній "потоп". Температура повітря буде досить комфортною, різких перепадів не очікується, а після 20 червня прийде справжня спека.

"Перші десять днів місяця дощити буде через день-два, а завершиться це першим потопом – пройдуть зливи з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься з 25-27 градусів до 18-20", - спрогнозував синоптик.

Потім українців чекають майже два тижні сухої, але не спекотної погоди. Нічна температура повітря підніметься до + 16 +18 градусів, а вдень очікується потепління до +26 + 28 градусів.

Наприкінці червня Україну накриє циклон, який принесе сильні дощі та грози. Це спровокує другий "потоп".

"Ближче до кінця місяця - черговий "потоп". З 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче 20 градусів, навіть у північних регіонах і в Карпатах. Після того як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів", - попередив Горбань.

Цей прогноз підтверджує і завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

"Потепління з перших днів червня чекати не варто, на початку місяця погода буде прохолодною. І лише друга половина виявиться досить спекотною", - повідомила фахівець.