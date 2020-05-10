Зеленский показал уникальное фото з самым родным человеком

Зеленский в День матери показал уникальное фото (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских матерей

Президент Украины Владимир Зеленский в День матери показал уникальное архивное фото и трогательно поблагодарил всех украинских матерей. Глава государства в своем поздравлении поблагодарил маму и посоветовал украинцам чаще говорить слова любви своим близким.

На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский опубликовал трогательное поздравление с Днем матери.

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы с нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как оно сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы - их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "Все будет хорошо". И только став родителями, мы понимаем, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство", - написал президент.

Зеленский в День матери показал уникальное фото (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Также он посоветовал украинцам почаще говорить своим близким теплые слова.

"Звоните своей маме каждый день! Говорите, как сильно любите ее, каждый день! Благодарите ее каждый день! А сегодня, в День матери, найдите особые слова. Чтобы улыбка не сходила с лица родного человека целый день!" – добавил Зеленский.

Также глава государства написал несколько слов своей матери, матери своих детей и всем украинским матерям.

"Я благодарю свою родному мамочки Римме Владимировне и любимой Елене. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире. Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми! С Днем матери!" – подытожил Владимир Зеленский.

Скриншот (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что ранее мы публиковали красивые поздравления в открытках и стихах для любимых мам.

Ранее нардеп Светличная призвала поздравить матерей.