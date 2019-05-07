Будет с Дональдом соревноваться: сеть отреагировала на Twitter-аккаунт Зеленского

Зеленский показал свой Twitter-аккаунт. Новоизбранный президент Украины призвал всех желающих подписаться на него в популярной соцсети. Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Привет, Украина! Привет, Мир! Это - мой официальный твиттер", - написал свой первый твит Зеленский.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Ну и правильно. Чем больше времени он проводит в соцсетях, тем меньше времени для причинения критического ущерба;

Конец Трампу;

Не пользовался Твиттером, теперь буду!

Фейсбука хватает, читать не перечитать! А может ещё № пейджера?

Скриншот с Facebook

Вступив официально на должность после инаугурации с оптимизмом скажите: "Все будет хорошо" И тогда действительно будет все хорошо!

Пусть Бог благословит вас изменить Украину к лучшему!

Владимир! Хорошо тебе поработать! Для чего Ваша команда придумала Декларирование всех граждан Украины?

Вы все равно не отвечаете;

Скриншот с Facebook

Пожалуйста, ради всего святого, запретите хождение наличных денег! Все операции только через банковскую систему. Оставьте два налога, как просит Балашов. Можно оставить три налога. Все чиновники, которые будут тратить больше зарплаты на нужды должны быть уволены и занесены в особый список для легализации своих денег с каждой грн налог единоразово.

Владимир Александрович, пусть в нашей стране наступит достойная жизнь для каждого.

Уже читаем. Кстати твиты Трампа влияют на ценообразование нефти на биржах;

А доступное жилье для украинцев будет?

Будем развивать Украину с вами вместе;

А шутки там будут?

Порошенко меня заблокировал на следующий день. Надеюсь здесь не так. Успехов;

Будет куда писать матерные слова и проклятия если что! Вот он пример открытости и последовательности! Спасибо Зе! Президент;

На Фейсе как-то удобнее, но присоединимся;

Будет с Дональдом соревноваться.

Напомним, что Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией в Шереметьево.