Будеш смердіти – проженемо: президент Федерації велоспорту вляпався у скандал з переможницею Європейських ігор

Скандал у Федерації велоспорту (Колаж РБК-Україна)

Олександр Башенко грубо нахамив спортсменці і почав їй погрожувати

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко влаштував у соціальних мережах розборки з переможницею Європейських ігор у Білорусі, яка привезла додому "золото" Ганною Соловей.

Ганна Соловей обурилася тим, що Федерація велоспорту України на своїй сторінці в Facebook опублікувала пост з привітанням, проте в ньому фігурувала не сама спортсменка, а голова Київської міської федерації велоспорту Сергій Мухомор, який ніякого відношення до її перемоги не має. Під коментарем Соловей залишив свій коментар і Олександр Башенко, який нахамив дівчині і навіть почав погрожувати їй.

Скріншот поста (facebook.com/ucfukraine)

"Дивуюся некомпетентності і зневаги до спортсменів вашої ж федерації. Хотілося б знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, яку я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені у підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою фотографію і мій результат", - написала Ганна Соловей.

Скріншот коментаря (facebook.com/ucfukraine)

На що Башенко відповів, що вона випадково виграла гонку і звинуватив її в тому, що вона порушили контракт.

"Аня, дивись, як ми будемо вчитися. Ти відкрила рот, тепер ти за це будеш платити. У тебе є підписаний тобою контракт. Ти випадково виграла гонку і вирішила, що у тебе з'явилося право в порушення умов контракту відкривати рот? Ти зайшла на мінне поле. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам'ятай, принцеса. Будеш робити роботу — приймемо тебе, будеш смердіти — проженемо і не згадаємо як звали", - написав президент Федерації велоспорту України.

Ганна Соловей відпарирувала, що з усього перерахованого йому належить тільки велосипед, і той – сумнівно якості. А Башенко зазначив, що Соловей порушила якісь умови контракту з федерацією і тепер її виженуть із збірної України.

Скріншоти коментарів (facebook.com/ucfukraine)

Як зазначає видання "Громадське", це не перший випадок хамської поведінки Башенко. Раніше у нього стався конфлікт з іншого спортсменкою – Ольгою Віюк.

Крім того, на конфлікт відреагували в Міністерстві сім'ї, молоді та спорту. Вони пояснили, що Башенко не підпорядковується Міністерству, оскільки очолює громадську організацію.

Також з'ясувалося, що на фінансування велоспорту в Україні на 2019 рік виділили 25,7 мільйонів гривень. Башенко зазначив в одному з інтерв'ю, що отримати ці гроші не так вже й легко. Федерацію велоспорту України він очолив у 2015 році, до цього був на посаді віце-президента організації.

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