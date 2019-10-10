Будем жить, как вареник в сметане: судья шоу Танцы со звездами рассказал о своих планах

Франциско Гомес, международный судья проекта Танцы со звездами откровенно рассказал о своей личной жизни и признался, чем собирается заниматься через 20 лет. Об этом он сообщил в эфире студии "Сніданок. Вихідний".

Франциско Гомес рассказал, что его мама – его поклонница и она всегда смотрит шоу и поддерживает своего сына.

"Моя мама всегда меня поддерживает, ведь был период, когда 4 года у нас были не очень близкие отношения. Но теперь, слава Богу, все хорошо. Она где-то год назад начала активно пользоваться YouTube, поэтому сейчас смотрит все видео, следит за ними и очень переживает за мои проекты", - рассказал Франсиско.

Франциско Гомес откровенно рассказал о своих мечтах (Фото: Пресс-служба)

Ведущий сообщил, что планирует создать свою семью и сильно мечтает о детях - до такой степени, что уже начинает планировать их жизнь.

"Я родился в небольшой семье. Воспоминания о детстве мне всегда греют душу, поэтому мне очень хотелось бы поскорее создать свою собственную. Когда это произойдет, я не знаю. Жизнь артистов в шоу-бизнесе очень сложная и насыщенная. Но, когда я начинаю мечтать и думаю о детях, то я уже сейчас понемногу стараюсь спланировать их жизнь. Да, думаю, что я точно не буду их воспитывать в Америке", - признался Гомес.

Франциско Гомес (Фото: Пресс-служба)

Он добавил, что через 20 лет видит себя ведущим, так как ему очень нравится эта профессия, а также планирует иметь не один бизнес.

"Через 20 лет я себя вижу телеведущим. Мне очень нравится эта профессия, и у меня есть свои кумиры в этой сфере. Это британский шоумен Брюс Форсис, которого, к сожалению, уже нет в живых. Знаете, это человек-оркестр - он пел, танцевал и смешил. От него невозможно было оторвать взгляд. Я бы хотел стать таким, как он. Также хочу, чтобы у меня была семья и много собак. Еще хочу иметь два бизнес проекта, надеюсь, что все так и будет, ведь я хочу обеспечить своих близких, подарить маме хороший домик, и все мы будем жить, как вареники в сметане", - рассказал о своих мечтах Франциско Гомес.