Будемо жити, як вареник у сметані: суддя шоу Танці з зірками розповів про свої плани

Франциско Гомес, міжнародний суддя проекту Танці з зірками відверто розповів про своє особисте життя і зізнався, чим збирається займатися через 20 років. Про це він повідомив в ефірі студії "Сніданок. Вихідний".

Франциско Гомес розповів, що його мама – його прихильниця і вона завжди дивиться шоу і підтримує свого сина.

"Моя мама завжди мене підтримує, адже був період, коли 4 роки у нас були не дуже близькі стосунки. Але тепер, слава Богу, все добре. Вона десь рік тому почала активно користуватися YouTube, тому зараз дивиться всі відео, стежить за ними і дуже переживає за мої проекти", - розповів Франсіско.

Франциско Гомес відверто розповів про свої мрії (Фото: Прес-служба)

Ведучий повідомив, що планує створити свою сім'ю і сильно мріє про дітей - до такої міри, що вже починає планувати їх життя.

"Я народився в невеликій сім'ї. Спогади про дитинство мені завжди гріють душу, тому мені дуже хотілося б скоріше створити свою власну. Коли це відбудеться, я не знаю. Життя артистів в шоу-бізнесі дуже складне і насичене. Але, коли я починаю мріяти і думаю про дітей, то я вже зараз потроху намагаюся спланувати їх життя. Так, думаю, що я точно не буду їх виховувать в Америці", - зізнався Гомес.

Франциско Гомес (Фото: Прес-служба)

Він додав, що через 20 років бачить себе ведучим, тому що йому дуже подобається ця професія, а також планує мати не один бізнес.

"Через 20 років я себе бачу телеведучим. Мені дуже подобається ця професія, і у мене є свої кумири в цій сфері. Це британський шоумен Брюс Форсис, якого, на жаль, вже немає в живих. Знаєте, це людина-оркестр - він співав, танцював і смішив. Від нього неможливо було відірвати погляд. Я б хотів стати таким, як він. Також хочу, щоб у мене була сім'я і багато собак. Ще хочу мати два бізнес-проекти, сподіваюся, що все так і буде, адже я хочу забезпечити своїх близьких, подарувати мамі хороший будиночок, і всі ми будемо жити, як вареники в сметані", - розповів про свої мрії Франциско Гомес.