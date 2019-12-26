Мы будем нападать: Зверобой сделала жесткое заявление

Маруся Зверобой пришла на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 26 декабря и завила, что она будет не только защищаться от несправедливости, но и совершать нападения, если это потребуется. Группа поддержки волонтера и бывшей участницы АТО уже ожидала ее под зданием.

"Сегодня у меня будет допрос. Сейчас я здесь стою как свидетель. Переквалифицируется в нашей стране это дело на подозреваемого в течение нескольких секунд. Суды у нас проводятся бездоказательно и незаконно", – сказала Зверобой журналистам.

Маруся Зверобой приехала на допрос (фото: PavlovskyNews)

По словам Зверобой, что у нее есть претензии к директору ведомства Роману Трубе и якобы каким-то его "влиянием" на судей.

"Если центральный аппарат ГБР занимается моим производством, это означает, что вызов должен был быть судом Шевченковским, а оно (постановление) почему-то подписано судом Печерским. Поэтому мы не только будем защищаться, но и будем нападать", –заявила волонтер.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, что Генпрокуратура открыла криминальное производство в отношении Зверобой после того, как она записала вместе с нардепом Софией Фединой видео, в котором раскритиковала общение Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом и заявила, что во время одной из таких поездок президент может стать жертвой покушения.