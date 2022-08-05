Будем хоть вилами их выгонять! Генерал Марченко назвал сроки окончания горячей фазы войны

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабного вторжения России в Украину, дал прогноз об окончании горячей фазы войны.

Об этом он рассказал в интервью для Тараса Березовца.

По словам генерал-майора Марченко, ничего нового от россиян он не ждет. Они снова хотят наступать на Николаев по тому же плану, что и в феврале-марте.

"Я хочу всех успокоить, не надо их бояться, им страшнее, чем нам, они тоже боятся, нам надо оказывать сопротивление. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и не будем сюда никого пускать", - подчеркнул военный.

Марченко призвал оккупантов сдаваться, "если они хотят жить". Он дал свой прогноз о том, когда может закончиться самая горячая фаза войны.

"Очень редко берусь прогнозировать, но долго горячая фаза этой войны продолжаться не будет. Ни россияне, ни мы - не потянем. Именно горячая фаза закончится до конца года однозначно", - считает генерал-майор.

А вот прогнозы об освобождении временно оккупированных территорий, в частности Херсонской области, Марченко дает более осторожные.

"Это зависит от очень многих факторов. Самое главное - дадут ли нам то оружие, которое обещали наши партнеры. Когда мы будем знать, сколько нам ее дадут, тогда и можно будет делать какие-то прогнозы. А пока - сложно. Но мы будем биться с ним, или без него, надо будет - будем вилами их выгонять", - объяснил генерал-майор.

Стоит напомнить, что генерал-майор Дмитрий Марченко в конце июля снова вернулся в Николаевскую область для усиления взаимодействия военной администрации и ВСУ.

У Марченко (позывной "Марчелло") большой военный опыт - он участвовал в боях за Донбасс, за Донецкий аэропорт и ходил в разведку на территорию временно оккупированного Крыма. Награжден Орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Генерал-майор создал новую систему питания украинских военных и был членом команды по разработке новой униформы для ВСУ.