Россия в августе захочет прекращения огня: эксперт объяснил, при каких условиях

России на конец августа потребуется переговоры с Украиной о прекращении огня, чтобы провести свои псевдореферендумы на оккупированных территориях. Не исключено, что враг захочет сесть за стол переговоров когда "выдохнется".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По мнению эксперта, оккупационные войска будут вести наступления на трех направлениях: Харьков, Донецк и криворожский (южнобугский). То есть, у них будут попытки создать массированное наступление.

"Для того, чтобы, возможно, захватить еще территории и потом сесть за стол переговоров. Когда наступление выдохнется они будут срочно предлагать нам переговорный процесс", - считает Жданов.

Впрочем, эксперт отмечает, предположить Украину до переговоров Россия может только массированной наступательной операцией, но сил у них не достаточно.

"Поэтому они пытаются создать иллюзию наступательной угрозы, попытаются ее частично реализовать и при этом предлагать нам переговорный процесс. На конец августа России потребуется прекращение огня, хотя бы временное. Для того, чтобы провести "референдумы". Пока идут активные боевые действия референдум нельзя легализовать, даже на территории Российской Федерации", - предполагает Жданов.

Переговоры на паузе и нарративы Кремля

Напомним, по состоянию на сейчас между Украиной и Россией не ведутся переговоры о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский объясняет, сейчас неуместно при нынешней ситуации вести переговоры, потому что "пока русским не дадут по роже", они ничего не поймут, намекая, что сначала необходимо успешное контрнаступление ВСУ.

Сам же Кремль вчера вновь заявил о желании переговоров, но на "своих условиях".

Между тем бывший канцлер Германии Герхард Шредер после визита в Москву, а именно встречи с Путиным, начал продвигать нарратив о желании России вести переговоры о прекращении войны в Украине.

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