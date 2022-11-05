Буде їздити без проблем увесь сезон: готуємо авто до зими

Змініть гуму на колесах

Це найперше, що варто зробити під час підготовки до зими. За статистикою, саме слизькі дороги найчастіше стають причиною численних ДТП. Тому не змінювати гуму не лише безвідповідально, а небезпечно для життя.

При зміні гуми обов'язково перевірте тиск у шинах. Якщо він занизький, то буде закривати протектор. Це значно знижує зчеплення, підвищуючи ймовірність заносу на слизькій дорозі.

Перевірте акумулятор

В умовах холоду акумулятор може не завестися, а це перший дзвіночок, що його потрібно замінити. Середній термін життя акумулятора становить від трьох до п'яти років, тому стежте за його віком.

Якщо ваш акумулятор ще придатний до роботи, перевірте дроти та клеми на знос і корозію. Якщо на клемах видно білий наліт, то це корозія, впоратися з якою допоможуть вода, кухонна сода та зубна щітка.

Важливо підготуватися до зими заздалегідь (фото: Freepik)

Забезпечте хорошу видимість

Взимку на вікнах машини може утворюватися конденсат, а під час хурделиць на дорозі буде мало що видно.

Якщо на вашому лобовому склі є маленькі дефекти, краще усунути їх до настання холодів. Адже навіть найменший скол може стати великою тріщиною через температурні коливання.

Перевірте, чи всі фари справні. Якщо є неробочі лампочки, обов'язково замініть їх. Після цього всі ліхтарі потрібно відрегулювати.

Вимийте та відрегулюйте всі дзеркала для максимальної видимості по боках.

Не забудьте про перевірку двірників. Якщо після їхньої роботи на склі залишаються розводи, смуги води або забруднення, найімовірніше, гумки прийшли в непридатність. У такому випадку потрібно замінити склоочисники.

Перевіряємо масло та антифриз

Масло змащує металеві деталі двигуна, захищаючи його від несправностей. Якщо масло занадто густе, то воно повільно тече по деталях, що може викликати перегрів двигуна.

Щоб взимку масло не густіло при низьких температурах, ви легко можете залити його з нижчою в'язкістю, яке дуже добре підходить для зими.

Щодо антифризу, то тут немає хитромудрих дій. Просто замініть на нього охолоджувальну рідину в радіаторі зі співвідношенням до води 50:50.

Справність обігрівача

Це ще один фактор, який впливає на видимість з авто на дорогу. Лобове скло запотіває, через вологу, яка утворюється в салоні та конденсується на холодному склі. Справний обігрівач розв'язує цю проблему за декілька хвилин.

До того ж досить некомфортно кермувати холодним автомобілем, адже знижується концентрація.

Холод у машині спричиняє зниження уваги на дорозі (фото: Freepik)

Не забудьте про гальма

Обов'язково перевірте гальмівну систему автомобіля. Це дуже важливо, адже взимку на слизьких дорогах гальмування дещо ускладнене.

Для початку перевірте гальмівну рідину в бачку. Долийте або замініть її, якщо це необхідно. При перевірці гальмівної рідини зверніть увагу на її колір і запах. У нормі вона жовта, темно-коричнева, червона або рожева та пахне спиртом.

Що варто мати в машині взимку?

Окрім сезонної перевірки автівки, потурбуйтеся, щоб у багажнику завжди були: