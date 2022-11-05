Будет ездить без проблем весь сезон: готовим авто к зиме

Смените резину на колесах

Это самое первое, что следует сделать во время подготовки к зиме. По статистике, именно скользкие дороги чаще всего становятся причиной многочисленных ДТП. Поэтому не менять резину не только безответственно, но и опасно для жизни.

При смене резины обязательно проверьте давление в шинах. Если оно слишком низкое, то будет закрывать протектор. Это значительно снижает сцепление, повышая вероятность заноса на скользкой дороге.

Проверьте аккумулятор

В условиях холода аккумулятор может не завестись, а это первый звоночек к тому, что его нужно заменить. Средний срок жизни аккумулятора составляет от трех до пяти лет, следите за его возрастом.

Если аккумулятор еще пригоден к работе, проверьте провода и клеммы на износ и коррозию. Если на клеммах виден белый налет, это коррозия, справиться с которой помогут вода, кухонная сода и зубная щетка.

Важно подготовиться к зиме заранее (фото: Freepik)

Обеспечьте хорошую видимость

Зимой на окнах машины может образовываться конденсат, а во время вьюги на дороге будет мало что видно.

Если на вашем лобовом стекле есть маленькие дефекты, лучше устранить их до наступления холодов. Ведь даже самый маленький скол может стать большой трещиной из-за температурных колебаний.

Убедитесь, что все фары исправны. Если есть нерабочие лампочки, обязательно замените их. После этого все фонари нужно отрегулировать.

Вымойте и отрегулируйте все зеркала для максимальной видимости по бокам.

Не забудьте о проверке дворников. Если после их работы на стекле остаются разводы, полосы воды или загрязнения, вероятнее всего, резинки пришли в негодность. В таком случае нужно заменить стеклоочистители.

Проверяем масло и антифриз

Масло смазывает металлические детали двигателя, предохраняя его от неисправностей. Если масло слишком густое, то оно медленно течет по деталям, что может вызвать перегрев двигателя.

Чтобы зимой масло не густело при низких температурах, вы легко можете залить его с более низкой вязкостью, которое очень хорошо подходит для зимы.

Что касается антифриза, то здесь нет хитроумных действий. Просто замените на него охлаждающую жидкость в радиаторе с соотношением воды 50:50.

Исправность обогревателя

Это еще один фактор, влияющий на видимость с авто на дорогу. Лобовое стекло запотевает через влагу, которая образуется в салоне и конденсируется на холодном стекле. Исправный обогреватель решает эту проблему через несколько минут.

К тому же достаточно некомфортно водить холодным автомобилем, ведь снижается концентрация.

Холод в машине влечет за собой снижение внимания на дороге (фото: Freepik)

Не забудьте о тормозах

Обязательно проверьте тормозную систему автомобиля. Это очень важно, ведь зимой на скользких дорогах торможение несколько усложнено.

Для начала проверьте тормозную жидкость в бачке. Долейте или замените ее, если это необходимо. При проверке тормозной жидкости обратите внимание на ее цвет и запах. В норме она желтая, темно-коричневая, красная или розовая и пахнет спиртом.

Что следует иметь в машине зимой?

Кроме сезонной проверки автомобиля, позаботьтесь, чтобы в багажнике всегда были: