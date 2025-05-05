Не буде в'янути тижнями: як допомогти бузку у вазі довго залишатися свіжим

Бузок - символ весни, ніжності та свіжості, який приносить у дім аромат квітучого саду. Щоб продовжити життя цих чарівних квітів, варто знати кілька простих, але ефективних порад від флористів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що треба зробити, щоб зрізаний бузок довго залишався свіжим та красивим.

Зрізайте правильно

Зрізати бузок краще рано вранці або ввечері, коли рослина насичена вологою. Вибирайте гілки з повністю розкритими суцвіттями - вони довше зберігають свіжість. Використовуйте гострий секатор або ніж, щоб уникнути пошкодження стебел.

Ще краще - одразу ставити зрізані гілки в воду, щоб вони не втратили вологу.

Видаліть зайве листя

Перед тим як поставити бузок у воду, видаліть нижнє листя, яке може опинитися під водою. Це запобігає гниттю та розвитку бактерій.

Кінці стебел рекомендується розчавити або зробити косий надріз для кращого поглинання води. Зайві листки також забирають частину вологи, яку краще зберегти для самих квітів.

Змінюйте воду щодня

Використовуйте відстояну або кип’ячену воду кімнатної температури.

Щодня змінюйте воду у вазі та промивайте її, щоб уникнути накопичення бактерій. Якщо на стеблах з’явився слиз, промийте їх під проточною водою та оновіть зрізи. Не забувайте також мити внутрішні стінки вази, де осідають мікроорганізми.

З правильним доглядом бузок буде прикрашати оселя значно довше (фото: Freepik.com)

Уникайте сонця і протягів

Розміщуйте вазу з бузком у прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів та протягів. Сонце швидко висушує пелюстки, а протяги сприяють в’яненню.

Уникайте розміщення поруч із фруктами, які виділяють етилен, що прискорює старіння квітів.

Оптимальна температура в кімнаті - не вище 20°C.

Додайте підживку у воду

Додайте у воду половину таблетки аспірину або суміш з 1 столової ложки цукру та 1 столової ложки яблучного оцту на літр води. Це допоможе знезаразити воду та підживити квіти. Такі добавки продовжують свіжість бузку на декілька днів.

Інший варіант - додати кілька крапель лимонного соку як природний антисептик.

Обробіть стебла гарячою водою

Для кращого поглинання води занурте кінці стебел у гарячу воду на 3-4 секунди перед постановкою у вазу. Це відкриє судини та покращить водопостачання квітів. Регулярно оновлюйте зрізи, щоб підтримувати їхню здатність вбирати вологу. Цю процедуру можна повторювати кожні 2-3 дні для підтримки ефекту.