Не будет вянуть неделями: как помочь сирени в вазе долго оставаться свежей

Сирень - символ весны, нежности и свежести, который приносит в дом аромат цветущего сада. Чтобы продлить жизнь этих очаровательных цветов, стоит знать несколько простых, но эффективных советов от флористов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно сделать, чтобы срезанная сирень долго оставалась свежей и красивой.

Срезайте правильно

Срезать сирень лучше рано утром или вечером, когда растение насыщено влагой. Выбирайте ветки с полностью раскрытыми соцветиями - они дольше сохраняют свежесть. Используйте острый секатор или нож, чтобы избежать повреждения стеблей.

Еще лучше - сразу ставить срезанные ветки в воду, чтобы они не потеряли влагу.

Удалите лишние листья

Перед тем как поставить сирень в воду, удалите нижние листья, которые могут оказаться под водой. Это предотвращает гниение и развитие бактерий.

Концы стеблей рекомендуется раздавить или сделать косой надрез для лучшего поглощения воды. Лишние листья также забирают часть влаги, которую лучше сохранить для самих цветов.

Меняйте воду ежедневно

Используйте отстоянную или кипяченую воду комнатной температуры.

Ежедневно меняйте воду в вазе и промывайте ее, чтобы избежать накопления бактерий. Если на стеблях появилась слизь, промойте их под проточной водой и обновите срезы. Не забывайте также мыть внутренние стенки вазы, где оседают микроорганизмы.

С правильным уходом сирень будет украшать дом значительно дольше (фото: Freepik.com)

Избегайте солнца и сквозняков

Размещайте вазу с сиренью в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков. Солнце быстро высушивает лепестки, а сквозняки способствуют увяданию.

Избегайте размещения рядом с фруктами, которые выделяют этилен, ускоряющий старение цветов.

Оптимальная температура в комнате - не выше 20°C.

Добавьте подкормку в воду

Добавьте в воду половину таблетки аспирина или смесь из 1 столовой ложки сахара и 1 столовой ложки яблочного уксуса на литр воды. Это поможет обеззаразить воду и подкормить цветы. Такие добавки продлевают свежесть сирени на несколько дней.

Другой вариант - добавить несколько капель лимонного сока как природный антисептик.

Обработайте стебли горячей водой

Для лучшего поглощения воды погрузите концы стеблей в горячую воду на 3-4 секунды перед постановкой в вазу. Это откроет сосуды и улучшит водоснабжение цветов. Регулярно обновляйте срезы, чтобы поддерживать их способность впитывать влагу. Эту процедуру можно повторять каждые 2-3 дня для поддержания эффекта.