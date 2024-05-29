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Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Середа 29 травня 2024 17:03
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Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети Як доглядати з квітами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Квіти любить кожна жінка, до того ж різні, але ми рідко знаємо, як правильно доглядати за тими чи іншими видами квітів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео "Дім півоній".

Гортензія

Насправді ця красива квітка є досить вибагливою, а якщо за нею неякісно доглядати, то вона швидко пропаде у вашій вазі.

Якщо вам подарували гортензію, то варто підрізати її під кутом і розщепити стебло, а також повністю наповнити вазу водою.

Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Гортензія (фото: Freepik)

Троянда

Як багато міфів ходить навколо теми якомога довшого зберігання троянди у вазі, і досипати цукор, і поставити в окріп, а потім і в льодяну воду, але насправді все простіше.

Троянду треба підрізати під кутом і наливати у вазу трохи більш ніж половину води.

Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Троянда (фото: Freepik)

Бузок

Кажуть, що бузок не можна ставити біля ліжка, оскільки він має дуже насичений запах, але доглядати за ним легко. Бузок треба підрізати під кутом та розщепити стебло і ставити у повну вазу води.

Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Бузок (фото: Freepik)

Тюльпан

Секрет тюльпанів у тому, що вони продовжують рости у вазі. А от підрізати їх треба під прямим зрізом та наливати у вазу менше половини води.

Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Тюльпани (фото: Freepik)

Півонія

Ця чарівна травнева квітка потребує до себе турботи, саме тому її варто підрізати під кутом і наливати у вазу більш ніж половину води.

Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Півонії (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали, де у Карпатах шукати червону руту.

Також читайте, що в Україні розцвіла дуже рідкісна квітка, занесена до Червоної книги.

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