UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що буде з людиною, яка виживе після удару блискавки

Що буде з людиною, якщо в неї вдарить блискавка (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Близько 90% людей, які постраждали внаслідок удару блискавки, виживають. Вона може пройти крізь ваше тіло за лічені секунди. Але після цього людина стає не такою, як раніше і може зіткнутися з багатьма різними наслідками.

Про те, як удар блискавки впливає на людину, розповіли у виданні Live Science.

Що стається з людиною після удару блискавки

зупинку серця

За даними National Weather Service,

університету Преторії в Південній Африці

рекордсменом за кількістю ударів блискавкою є

Раніше ми писали про те, як планета Уран отримала свою назву.

Також читайте, як пасивне куріння впливає на здоров'я дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
вченінауковціПогода