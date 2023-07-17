Що буде з людиною, яка виживе після удару блискавки

Близько 90% людей, які постраждали внаслідок удару блискавки, виживають. Вона може пройти крізь ваше тіло за лічені секунди. Але після цього людина стає не такою, як раніше і може зіткнутися з багатьма різними наслідками.
Про те, як удар блискавки впливає на людину, розповіли у виданні Live Science.
зупинку серця
За даними National Weather Service,
університету Преторії в Південній Африці
рекордсменом за кількістю ударів блискавкою є
Раніше ми писали про те, як планета Уран отримала свою назву.
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