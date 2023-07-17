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Не будет таким, как раньше. Что произойдет с человеком, если в него ударит молния

Что будет с человеком, если в него ударит молния (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Около 90% пострадавших в результате удара молнии выживают. Она может пройти через ваше тело в считанные секунды. Но после этого человек становится не таким, как раньше и может столкнуться со многими разными последствиями.

О том, как удар молнии влияет на человека, рассказали в издании Live Science.

Что происходит с человеком после удара молнии

остановки сердца

По данным National Weather Service,

университета Претории в Южной Африке

рекордсменом по количеству ударов молнией является

Раньше мы писали о том, как планета Уран получила свое название.

Также читайте, как пассивное курение влияет на здоровье детей.

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