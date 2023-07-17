Що буде з людиною, яка виживе після удару блискавки

Близько 90% людей, які постраждали внаслідок удару блискавки, виживають. Вона може пройти крізь ваше тіло за лічені секунди. Але після цього людина стає не такою, як раніше і може зіткнутися з багатьма різними наслідками.

Про те, як удар блискавки впливає на людину, розповіли у виданні Live Science.

Що стається з людиною після удару блискавки

Більшість людей, які помирають від удару блискавки, гинуть миттєво через зупинку серця , оскільки вона має досить велику електричну напругу.

У людей, уражених блискавкою також може розірвати барабанні перетинки, паралізувати дихальну систему. Можуть виникнути опіки, внаслідок займання їхнього волосся чи одягу.

"В людей, які вижили, може виникнути посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), проблеми з концентрацією уваги та порушення здатності адекватно мислити", - каже професорка екстреної медицини в Університеті Іллінойсу в Чикаго Мері Енн Купер.

За її словами, насправді незрозуміло, як саме виникають ці травми головного мозку, пов'язані з блискавкою.

Однак експерти вважають, що травми, ймовірно, спричинені комбінацією руйнування тканин від струму та різкою зміною барометричного тиску.

За даними National Weather Service, деякі постраждалі говорять про втрату пам'яті, хронічні болі, депресію та навіть стверджують про здатність передбачувати.

"Якщо у вас влучила блискавка, ви вже не та сама людина, що була до того", - каже професор університету Преторії в Південній Африці Раян Блюменталь.

Що відомо про удари блискавки

Світовим рекордсменом за кількістю ударів блискавкою є Рой Салліван, наглядач національного парку Шенандоа.

З 1942 по 1977 рік в Саллівана сім разів вдаряла блискавка. Хоча він отримав опіки від загоряння волосся та одягу, він пережив всі удари.

За словами науковців, від 3% до 5% ударів блискавки є прямими. Контактні травми, які виникають, коли людина торкається чогось, наприклад, дерева чи будівлі, становлять ще 5% ушкоджень блискавкою.

Також понад 80% уражень блискавкою людина отримує через бічний спалах та струм землі.

Під час бічного спалаху жертва стоїть біля об’єкта, коли туди вдаряє блискавка, частина електричного струму передається на людину. Також блискавка може вдарити в землю, що завдасть шкоди всім одночасно.

"Ось чому цілі стада тварин гинуть від блискавки", - підкреслив Блюменталь.