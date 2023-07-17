Не будет таким, как раньше. Что произойдет с человеком, если в него ударит молния

Около 90% пострадавших в результате удара молнии выживают. Она может пройти через ваше тело в считанные секунды. Но после этого человек становится не таким, как раньше и может столкнуться со многими разными последствиями.

О том, как удар молнии влияет на человека, рассказали в издании Live Science.

Что происходит с человеком после удара молнии

Большинство людей, умирающих от удара молнии, погибают мгновенно из-за остановки сердца , поскольку она имеет достаточно большое электрическое напряжение.

У людей, пораженных молнией, также может разорвать барабанные перепонки, парализовать дыхательную систему. Могут возникнуть ожоги из-за возгорания их волос или одежды.

"У выживших может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), проблемы с концентрацией внимания и нарушения способности адекватно мыслить", - говорит профессор экстренной медицины в Университете Иллинойса в Чикаго Мэри Энн Купер.

По ее словам, действительно непонятно, как именно возникают эти травмы головного мозга, связанные с молнией.

Однако эксперты считают, что травмы, вероятно, нанесены комбинацией разрушения тканей от тока и резким изменением барометрического давления.

По данным National Weather Service, некоторые пострадавшие говорят о потере памяти, хронических болях, депрессии и даже утверждают, что обладают способностями предсказывать будущее.

"Если в вас попала молния, вы уже не тот человек, который был до этого", - говорит профессор университета Претории в Южной Африке Райан Блюменталь.

Что известно об ударах молнии

Мировым рекордсменом по количеству ударов молнией является Рой Салливан, смотритель национального парка Шенандоа.

С 1942 по 1977 год в Салливана семь раз ударяла молния. Хотя он получил ожоги от возгорания волос и одежды, он пережил все удары.

По словам ученых, от 3% до 5% ударов молнии являются прямыми. Контактные травмы, возникающие, когда человек трогает что-то, например деревья или здания, составляют еще 5% повреждений молнией.

А вот более 80% поражений молнией человек получает через боковую вспышку и ток земли.

Во время боковой вспышки жертва стоит у объекта, когда туда ударяет молния, часть электрического тока передается человеку. Также молния может ударить в землю, что нанесет вред всем одновременно.

"Вот почему целые стада животных гибнут от молнии", - подчеркнул Блюменталь.