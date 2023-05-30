Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?

Довкола анімалістичних принтів, як леопардовий, багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокативними, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих.

Про те, як і з чим носити леопардовий принт написала стилістка Яна Платонова у своєму Instagram.

За словами експертки, як з чим носити леопардовий принт, залежить від двох основних моментів:

контексту, в якому перебуває принт - це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею

від самого принту: його масштабності, насиченості, ритму і палітри

Як носити леопардовий принт

Кольори, схожі до леопардового

Леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого.

"Рідні" леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Додайте чорний колір

Чорний додасть образу елегантності. Цей колір буде підсилювати сам принт, зробивши виразнішим.

Леопардовий та чорний кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Не перестарайтесь з принтом

Дві речі леопардового кольору - ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар.

Леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)

"Леопард" у повсякденному стилі

Леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації та додавайте спортивні елементи, худі, звичайні сорочки, кеди тощо.

Повсякденний стиль (фото: instagram.com/styleguide.ua)