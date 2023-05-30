Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?
Довкола анімалістичних принтів, як леопардовий, багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокативними, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих.
Про те, як і з чим носити леопардовий принт написала стилістка Яна Платонова у своєму Instagram.
За словами експертки, як з чим носити леопардовий принт, залежить від двох основних моментів:
- контексту, в якому перебуває принт - це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею
- від самого принту: його масштабності, насиченості, ритму і палітри
Як носити леопардовий принт
Кольори, схожі до леопардового
Леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого.
"Рідні" леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Додайте чорний колір
Чорний додасть образу елегантності. Цей колір буде підсилювати сам принт, зробивши виразнішим.
Леопардовий та чорний кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Не перестарайтесь з принтом
Дві речі леопардового кольору - ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар.
Леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)
"Леопард" у повсякденному стилі
Леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації та додавайте спортивні елементи, худі, звичайні сорочки, кеди тощо.
Повсякденний стиль (фото: instagram.com/styleguide.ua)
Раніше ми писали про наймодніше взуття влітку 2023.
Також читайте, як носити наймоднішу спідницю 2023 року.