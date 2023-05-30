ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?

Новость на русском →
Вівторок 30 травня 2023 19:41
Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт? Як носити леопардовий принт (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Довкола анімалістичних принтів, як леопардовий, багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокативними, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих.

Про те, як і з чим носити леопардовий принт написала стилістка Яна Платонова у своєму Instagram.

За словами експертки, як з чим носити леопардовий принт, залежить від двох основних моментів:

  • контексту, в якому перебуває принт - це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею
  • від самого принту: його масштабності, насиченості, ритму і палітри

Як носити леопардовий принт

Кольори, схожі до леопардового

Леопард дуже любить свою "рідну" палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого.

Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?"Рідні" леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Додайте чорний колір

Чорний додасть образу елегантності. Цей колір буде підсилювати сам принт, зробивши виразнішим.

Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?Леопардовий та чорний кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Не перестарайтесь з принтом

Дві речі леопардового кольору - ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар.

Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?

Леопардові кольори (фото: instagram.com/styleguide.ua)

"Леопард" у повсякденному стилі

Леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації та додавайте спортивні елементи, худі, звичайні сорочки, кеди тощо.

Буде стильно та зі смаком. Як носити леопардовий принт?Повсякденний стиль (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Раніше ми писали про наймодніше взуття влітку 2023.

Також читайте, як носити наймоднішу спідницю 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди