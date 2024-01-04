Буде слугувати багато років поспіль. Вийшов смартфон із довговічним акумулятором

Новинка представлена в офіційному китайському інтернет-магазині компанії Honor з ціною 395 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Враховуючи, що пристрій побудований на базі процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1, а iQOO Neo9 Pro, потужніший і сучасніший аналог, коштує від 420 доларів, ціну Honor X50 Pro важко назвати низькою.

Смартфон Honor X50 Pro обладнаний екраном AMOLED з діагоналлю 6,78 дюйми, роздільна здатність якого становить 2650 × 1200 пікселів. Екран підтримує кадрову частоту 60 чи 120 Гц, а частота регулювання ШІМ становить 1 920 Гц. Товщина пристрою становить 7,98 мм, а його вага 192 грами.

Honor X50 Pro (фото: ITHome)

Однією з відмінних рис моделі є акумулятор ємністю 5 800 мА/год, який підтримує швидку зарядку потужністю 35 Вт, комплектуючий блок живлення входить в комплект. Honor також оголосила про застосування технології, яка забезпечує "довгий термін служби батареї після чотирьох років використання".

Фронтальна камера пристрою оснащена 8-мегапіксельним сенсором, а основна камера включає датчики роздільною здатністю 108 Мп (оптичного формату 1/1,67 дюйма) та 2 Мп.