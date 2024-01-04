Будет служить много лет подряд. Вышел смартфон с долговечным аккумулятором

Новинка представлена в официальном китайском интернет-магазине компании Honor с ценой 395 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Учитывая, что устройство построено на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, а iQOO Neo9 Pro, более мощный и современный аналог, стоит от 420 долларов, цену Honor X50 Pro трудно назвать низкой.

Смартфон Honor X50 Pro оборудован экраном AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешение которого составляет 2650×1200 пикселей. Экран поддерживает кадровую частоту 60 или 120 Гц, а частота регулировки ШИМ составляет 1920 Гц. Толщина устройства составляет 7,98 мм, а его вес 192 грамма.

Honor X50 Pro (фото: ITHome)

Одной из отличительных особенностей модели является аккумулятор емкостью 5 800 мА/ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 35 Вт, комплектующий блок питания входит в комплект. Honor также объявила о применении технологии, обеспечивающей "длинный срок службы батареи после четырех лет использования".

Фронтальная камера устройства оснащена 8-мегапиксельным сенсором, а основная камера включает датчики разрешением 108 Мп (оптического формата 1/1,67 дюйма) и 2 Мп.