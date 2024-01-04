RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет служить много лет подряд. Вышел смартфон с долговечным аккумулятором

Смартфон имеет технологию, которая обеспечивает "долгий срок службы батареи после четырех лет использования" (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Honor представила в Китае продвинутый смартфон среднего уровня X50 Pro, дополнивший серию Honor X50. Это новое устройство дополняет модели Honor X50 и X50i, представленные летом 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт ITHome.

Новинка представлена в официальном китайском интернет-магазине компании Honor с ценой 395 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Учитывая, что устройство построено на базе процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, а iQOO Neo9 Pro, более мощный и современный аналог, стоит от 420 долларов, цену Honor X50 Pro трудно назвать низкой.

Смартфон Honor X50 Pro оборудован экраном AMOLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешение которого составляет 2650×1200 пикселей. Экран поддерживает кадровую частоту 60 или 120 Гц, а частота регулировки ШИМ составляет 1920 Гц. Толщина устройства составляет 7,98 мм, а его вес 192 грамма.

Honor X50 Pro (фото: ITHome)

Одной из отличительных особенностей модели является аккумулятор емкостью 5 800 мА/ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 35 Вт, комплектующий блок питания входит в комплект. Honor также объявила о применении технологии, обеспечивающей "длинный срок службы батареи после четырех лет использования".

Фронтальная камера устройства оснащена 8-мегапиксельным сенсором, а основная камера включает датчики разрешением 108 Мп (оптического формата 1/1,67 дюйма) и 2 Мп.

Ранее мы писали, что вышел смартфон-танк с батареей, которая "держит" больше двух месяцев.

А еще вы можете почитать о топ-8 лучших смартфонах Android в 2023 году под любой бюджет и цели.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайAndroidсмартфони