Буде шлункова катастрофа: яку їжу краще не їсти перед польотом

Навіть за найкращих умов перельоти на далекі відстані рідко бувають комфортними. Але невдалий вибір їжі перед вильотом може перетворити незручний переліт на справжнє випробування.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail розповідає, які продукти не варто вживати перед польотом.

Бобові та хрестоцвіті овочі

Попри всі плюси, продукти як-от броколі, капуста, чечевиця чи нут варто оминути за кілька годин до вильоту. Вони сприяють газоутворенню, а на висоті це загрожує здуттям і болем у животі.

Після зльоту процес бродіння активізується, що лише посилює неприємні відчуття. Їсти їх корисно, але краще - вже після приземлення.

Солоні снеки

Чипси, копченості, солоні горішки чи готові обіди з великою кількістю солі - усе це сприяє затримці рідини в тілі. В поєднанні з сухим повітрям у салоні це веде до зневоднення, втоми та набряків.

Така їжа може викликати відчуття важкості, млявість і навіть головний біль. Краще обрати легку закуску без надлишку натрію.

Газовані напої

Газовані води - навіть звичайна сильногазована вода - можуть викликати здуття, адже бульбашки повітря розширюються під час польоту. Це може спричинити неприємне тиснення в шлунку або метеоризм.

Дискомфорт на висоті посилюється, і навіть невелика кількість напою може дати небажаний ефект. Варто віддати перевагу негазованій воді або трав’яному чаю.

Жувальна гумка

Багато хто жує гумку під час зльоту, щоб вирівняти тиск у вухах. Але разом із кожним жуванням несвідомо заковтується повітря, що знову ж таки веде до здуття.

Якщо жувати надто часто або довго - виникає неприємне відчуття переповненості в животі. До того ж, багато гумок містять підсолоджувачі, які ще більше подразнюють шлунок.

Кавою також не слід зловживати через її сечогінний ефект (фото: Freepik.com)

Алкоголь

Алкоголь сприяє зневодненню, яке в умовах польоту лише посилюється. Навіть невелика доза може викликати головний біль, набряки, а також знизити якість сну під час перельоту.

Замість розслаблення ви ризикуєте отримати додаткову втому і погане самопочуття. Особливо небажано пити спиртне перед нічними або тривалими рейсами.

Складні вуглеводи

Яблука, груші, абрикоси, а також бобові і пшениця містять складні вуглеводи, які погано перетравлюються. У польоті це може спричинити здуття, спазми або діарею.

Особливо чутливим людям варто звернути на це увагу та обрати щось більш нейтральне. Краще взяти з собою банан або мандарин - вони легші для шлунка.

Смажене та здоба

Фаст-фуд, пончики, булочки з маслом або беконом - усе це довго перетравлюється, викликаючи тяжкість та печію. Під час перельоту обмін речовин уповільнюється, а організм втрачає воду - така їжа лише погіршить ситуацію.

Часто саме після таких страв починається нудота або метеоризм на борту. Краще обрати легку їжу без смаження та жиру.

Що ж їсти перед польотом?

Найкраще - легкий збалансований обід: наприклад, варене яйце з овочами, курка з рисом, кіноа або салат із цільнозерновим хлібом. Фрукти - банан, апельсин чи ягідний мікс.

І найважливіше - пити багато простої негазованої води до, під час і після польоту. Також варто трохи рухатись у салоні під час перельоту, щоби підтримувати травлення в нормі.