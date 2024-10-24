"Буде рости всередину": лікар назвав головну помилку під час обрізання нігтів на ногах

Що важливо знати

За словами лікаря, люди можуть залишитися вразливими до запалення, дискомфорту та навіть інфекції, якщо вони неправильно обріжуть нігті на ногах.

"Якщо ви зріжете їх із заокругленим краєм, то ніготь буде йти цією вигнутою траєкторією. Коли він росте, це може змусити ніготь врізатися в боки пальця ноги, змушуючи його проколювати шкіру та рости всередину", - додав він.







Додамо, якщо нігті дуже товсті і вкоротити їх складно, прийміть ванну або душ - у теплій воді вони розм’якнуть і вам буде суттєво легше з ними впоратися. Однак, якщо у вас крихкі та м’які нігті, водні процедури лише погіршать ситуацію.

Тримати нігті сухими та чистими - це запобігає розмноженню бактерій під нігтями.

Разом із сухою пошкодженою шкірою ви можете здерти і живу. Цим самим пошкодите кутикулу. Якщо на пальці вже є задира, обережно зріжте її ножицями.

До того ж обмежте використання лаку для нігтів та засобів для зняття лаку. Нічого хорошого нігтям вони не принесуть. Якщо вже користуєтеся - обирайте засоби для знання лаку без ацетону.