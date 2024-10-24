UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Буде рости всередину": лікар назвав головну помилку під час обрізання нігтів на ногах

Як не можна обрізати нігті на ногах (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Лікар закликає уникнути поширеної помилки під час обрізання нігтів на ногах. Зокрема, це може призвести до вростання та навіть інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку подолога Джо Віттінгтона.

Що важливо знати

За словами лікаря, люди можуть залишитися вразливими до запалення, дискомфорту та навіть інфекції, якщо вони неправильно обріжуть нігті на ногах.

"Якщо ви зріжете їх із заокругленим краєм, то ніготь буде йти цією вигнутою траєкторією. Коли він росте, це може змусити ніготь врізатися в боки пальця ноги, змушуючи його проколювати шкіру та рости всередину", - додав він.

Додамо, якщо нігті дуже товсті і вкоротити їх складно, прийміть ванну або душ - у теплій воді вони розм’якнуть і вам буде суттєво легше з ними впоратися. Однак, якщо у вас крихкі та м’які нігті, водні процедури лише погіршать ситуацію.

Тримати нігті сухими та чистими - це запобігає розмноженню бактерій під нігтями.

Разом із сухою пошкодженою шкірою ви можете здерти і живу. Цим самим пошкодите кутикулу. Якщо на пальці вже є задира, обережно зріжте її ножицями.

До того ж обмежте використання лаку для нігтів та засобів для зняття лаку. Нічого хорошого нігтям вони не принесуть. Якщо вже користуєтеся - обирайте засоби для знання лаку без ацетону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яНігті