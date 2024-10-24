"Будет расти внутрь": врач назвал главную ошибку при обрезке ногтей на ногах

Что важно знать

По словам врача, люди могут остаться уязвимыми к воспалению, дискомфорту и даже инфекциям, если они неправильно обрежут ногти на ногах.

"Если вы срежете их с закругленным краем, то ноготь будет идти по этой изогнутой траектории. Когда он растет, это может заставить ноготь врезаться в бока пальца ноги, заставляя его прокалывать кожу и расти внутрь", - добавил он.







Добавим, если ногти очень толстые и укоротить их сложно, примите ванну или душ - в теплой воде они размякнут и вам будет существенно легче с ними справиться. Однако, если у вас хрупкие и мягкие ногти, водные процедуры только усугубят ситуацию.

Держать ногти сухими и чистыми - это предотвращает размножение бактерий под ногтями.

Вместе с сухой поврежденной кожей вы можете содрать и живую. Тем самым повредите кутикулу. Если на пальце уже есть задира, осторожно срежьте ее ножницами.

Кроме того, ограничьте использование лака для ногтей и средств для снятия лака. Ничего хорошего ногтям они не принесут. Если уж пользуетесь - выбирайте средства для знания лака без ацетона.