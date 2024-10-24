"Буде рости всередину": лікар назвав головну помилку під час обрізання нігтів на ногах

Лікар закликає уникнути поширеної помилки під час обрізання нігтів на ногах. Зокрема, це може призвести до вростання та навіть інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку подолога Джо Віттінгтона.

Що важливо знати

За словами лікаря, люди можуть залишитися вразливими до запалення, дискомфорту та навіть інфекції, якщо вони неправильно обріжуть нігті на ногах.

Він заявив, що слід стригти нігті прямо поперек, а не слідувати вигину нігтя. Інакше це може призвести до врослого нігтя, для виправлення якого може знадобитися хірургічне втручання.

"Якщо ви зріжете їх із заокругленим краєм, то ніготь буде йти цією вигнутою траєкторією. Коли він росте, це може змусити ніготь врізатися в боки пальця ноги, змушуючи його проколювати шкіру та рости всередину", - додав він.

Коли нігті на ногах підстрижені криво або занадто коротко, краї можуть вростати в навколишню шкіру, що призводить до запалення, інфекції та дискомфорту.

Також важливо не стригти нігті занадто коротко і підпиляти будь-які гострі краї, щоб зберегти гладкість.

Які ознаки не можна ігнорувати

Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо:

лікування врослого нігтя вдома не допомагає

палець на нозі болить і опух, з нього виділяється гній

висока температура, ви відчуваєте жар або тремтіння

Додамо, якщо нігті дуже товсті і вкоротити їх складно, прийміть ванну або душ - у теплій воді вони розм’якнуть і вам буде суттєво легше з ними впоратися. Однак, якщо у вас крихкі та м’які нігті, водні процедури лише погіршать ситуацію.

Тримати нігті сухими та чистими - це запобігає розмноженню бактерій під нігтями.

Разом із сухою пошкодженою шкірою ви можете здерти і живу. Цим самим пошкодите кутикулу. Якщо на пальці вже є задира, обережно зріжте її ножицями.

До того ж обмежте використання лаку для нігтів та засобів для зняття лаку. Нічого хорошого нігтям вони не принесуть. Якщо вже користуєтеся - обирайте засоби для знання лаку без ацетону.