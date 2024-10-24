"Будет расти внутрь": врач назвал главную ошибку при обрезке ногтей на ногах

Врач призывает избежать распространенной ошибки при обрезке ногтей на ногах. В частности, это может привести к врастанию и даже инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу подолога Джо Виттингтона.

Что важно знать

По словам врача, люди могут остаться уязвимыми к воспалению, дискомфорту и даже инфекциям, если они неправильно обрежут ногти на ногах.

Он заявил, что следует стричь ногти прямо поперек, а не следовать изгибу ногтя. Иначе это может привести к вросшему ногтю, для исправления которого может потребоваться хирургическое вмешательство.

"Если вы срежете их с закругленным краем, то ноготь будет идти по этой изогнутой траектории. Когда он растет, это может заставить ноготь врезаться в бока пальца ноги, заставляя его прокалывать кожу и расти внутрь", - добавил он.

Когда ногти на ногах подстрижены криво или слишком коротко, края могут врастать в окружающую кожу, что приводит к воспалению, инфекции и дискомфорту.

Также важно не стричь ногти слишком коротко и подпилить какие-либо острые края, чтобы сохранить гладкость.

Какие признаки нельзя игнорировать

Нужно немедленно обратиться к врачу, если:

лечение вросшего ногтя дома не помогает

палец на ноге болит и опух, из него выделяется гной

высокая температура, вы чувствуете жар или дрожь

Добавим, если ногти очень толстые и укоротить их сложно, примите ванну или душ - в теплой воде они размякнут и вам будет существенно легче с ними справиться. Однако, если у вас хрупкие и мягкие ногти, водные процедуры только усугубят ситуацию.

Держать ногти сухими и чистыми - это предотвращает размножение бактерий под ногтями.

Вместе с сухой поврежденной кожей вы можете содрать и живую. Тем самым повредите кутикулу. Если на пальце уже есть задира, осторожно срежьте ее ножницами.

Кроме того, ограничьте использование лака для ногтей и средств для снятия лака. Ничего хорошего ногтям они не принесут. Если уж пользуетесь - выбирайте средства для знания лака без ацетона.