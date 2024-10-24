"Будет расти внутрь": врач назвал главную ошибку при обрезке ногтей на ногах
Врач призывает избежать распространенной ошибки при обрезке ногтей на ногах. В частности, это может привести к врастанию и даже инфекции.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу подолога Джо Виттингтона.
Что важно знать
По словам врача, люди могут остаться уязвимыми к воспалению, дискомфорту и даже инфекциям, если они неправильно обрежут ногти на ногах.
Он заявил, что следует стричь ногти прямо поперек, а не следовать изгибу ногтя. Иначе это может привести к вросшему ногтю, для исправления которого может потребоваться хирургическое вмешательство.
"Если вы срежете их с закругленным краем, то ноготь будет идти по этой изогнутой траектории. Когда он растет, это может заставить ноготь врезаться в бока пальца ноги, заставляя его прокалывать кожу и расти внутрь", - добавил он.
Когда ногти на ногах подстрижены криво или слишком коротко, края могут врастать в окружающую кожу, что приводит к воспалению, инфекции и дискомфорту.
Также важно не стричь ногти слишком коротко и подпилить какие-либо острые края, чтобы сохранить гладкость.
Какие признаки нельзя игнорировать
Нужно немедленно обратиться к врачу, если:
- лечение вросшего ногтя дома не помогает
- палец на ноге болит и опух, из него выделяется гной
- высокая температура, вы чувствуете жар или дрожь
Добавим, если ногти очень толстые и укоротить их сложно, примите ванну или душ - в теплой воде они размякнут и вам будет существенно легче с ними справиться. Однако, если у вас хрупкие и мягкие ногти, водные процедуры только усугубят ситуацию.
Держать ногти сухими и чистыми - это предотвращает размножение бактерий под ногтями.
Вместе с сухой поврежденной кожей вы можете содрать и живую. Тем самым повредите кутикулу. Если на пальце уже есть задира, осторожно срежьте ее ножницами.
Кроме того, ограничьте использование лака для ногтей и средств для снятия лака. Ничего хорошего ногтям они не принесут. Если уж пользуетесь - выбирайте средства для знания лака без ацетона.
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