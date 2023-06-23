Буде пам'ятати все життя. Чотири речі, які чоловік ніколи не пробачить жінці

Зрада

Найчастіше саме зраду не пробачають чоловіки. Звісно, існують сім'ї, де таку ситуацію змогли подолати, але це трапляється вкрай рідко.

Йдеться не лише про фізичну зраду, але про емоційну та душевну. Навіть якщо вам чоловік таке пробачив, то буде вам пригадувати це до кінця днів, та ще й маніпулюватиме вашим почуттям провини.

Для чоловіків зрада - це чіткий сигнал, що жінці він байдужий і всі стосунки між ними, почуття і пристрасть - це ніщо.

Порівняння

Ще одна річ, яку чоловіки не зможуть пробачити жінці - це порівняння з іншим чоловіком. Фрази на кшталт: "А мій колишній робив це краще" краще залишити при собі.

Чоловік для коханої жінки має бути єдиним і неповторним, найкращим на всьому світі.А от докази, що хтось сильно за нього кращий - сильно ображають його.

Приниження

Ні в якому разі не треба принижувати чоловіка, та ще й робити ще й привселюдно - це образа на все життя. Якщо у вас є якісь до нього претензії, то краще поговорити наодинці та розв'язати наявну проблему.

Чоловік за природою здобувач та завойовник, його головна функція - захищати, оберігати. І якщо у відповідь він отримує приниження, то навряд чи зможе жити з такою жінкою далі.

Відмова

Найбільший страх будь-якого, навіть найвпевненішого в собі чоловіка, це - відмова. Відмова може бути в будь-чому: в сексуальній близькості або від спільних стосунків в принципі.

Для чоловіків відмова асоціюється з тим, що він невдаха. І якщо жінка все ж передумає, і через якийсь час вирішить зав'язати стосунки з цим чоловіком, навряд чи вдасться щось склеїти.