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Будет помнить всю жизнь. Четыре вещи, которые мужчина никогда не простит женщине

Что мужчина никогда не простит женщину (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Некоторые женские поступки в отношениях могут быть настолько роковыми, что мужчина потом не в состоянии их простить. И даже если будет говорить, что все хорошо, рано или поздно та же ошибка еще и не раз "аукнется" женщине.

О том, что мужчина никогда не простит женщине - читайте в материале ниже.

Предательство

Чаще именно измену не прощают мужчины. Естественно, есть семьи, где такую ситуацию смогли преодолеть, но это случается очень редко.

Речь идет не только о физической измене, но и об эмоциональной и душевной. Даже если вам мужчина такое простил, то будет вам вспоминать это до конца дней, да еще будет манипулировать вашим чувством вины.

Для мужчин измена - это четкий сигнал, что женщине он безразличен и все отношения между ними, чувство и страсть - это ничто.

Сравнение

Еще одна вещь, которую мужчины не смогут простить женщине - это сравнение с другим мужчиной. Фразы типа: "А мой бывший делал это лучше" лучше оставить при себе.

Мужчина для любимой женщины должен быть единственным и неповторимым, лучшим во всем мире. А вот доказательства, что кто-то сильно его лучше - сильно оскорбляют его.

Унижение

Ни в коем случае не надо унижать мужчину, да еще и делать публично - это обида на всю жизнь. Если у вас есть какие-то к нему претензии, то лучше поговорить наедине и решить проблему.

Человек по природе соискатель и завоеватель, его главная функция - защищать, оберегать. И если в ответ он получает унижение, то вряд ли сможет жить с такой женщиной дальше.

Отказ

Наибольший страх любого, даже самого уверенного в себе мужчины, это - отказ. Отказ может быть во что-либо: в сексуальной близости или от общих отношений в принципе.

Для мужчин отказ ассоциируется с тем, что он неудачник. И если женщина все же передумает, и через некоторое время решит завязать отношения с этим мужчиной, вряд ли удастся что-нибудь склеить.

Раньше мы писали о том, какие вещи женщина никогда не простит мужчине.

Также читайте фразы, которые выдадут мужчину-бабию.

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