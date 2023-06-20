Ці п'ять речей жінка ніколи не пробачить чоловікові

Чоловік може образити жінку різними способами. І часом для цього достатньо одного невірно сказаного слова або вчинку, який її може принизити. Однак є речі, які пробачити неможливо.

Про те, що жінка ніколи не пробачить чоловікові - читайте в матеріалі Styler

Зрада

На жаль, жінок, які готові пробачити зраду чоловікові, набагато більше, ніж чоловіків, які готові пробачити таку ж провину.

Однак сучасні жінки не хочуть бути разом з тим, хто зруйнував довіру у стосунках. Зазвичай це закінчується розривом.

Коли чоловік не захистив

Не має значення, від чого саме чоловік не захистив жінку. Це не обов'язково маніяк в темному провулку. Це може бути страшний собака, грубий продавець чи охоронець. Або, наприклад власна рідня, яка спокійнісінько знущається з вас.

Навіть якщо чоловік видає нібито логічні та правильні аргументи, на кшталт: "Навіщо мені лізти в скандал?", "Жінки самі розберуться", "Ти сама можеш за себе постояти". В таких випадках жінка почувається непотрібною та самотньою, що вона ніколи не пробачить.

Сумніви у батьківстві

"А ти впевнена, що це моя дитина?" - найідіотичніша фраза, яку чоловік може сказати жінці. Або ж пропонувати зробити генетичний тест на батьківство.

Жінка сприймає такі слова як пряме звинувачення у невірності. Подібне ні в якому разі не пробачають.

Жадібність

В такому випадку не йдеться про те, що чоловік не хоче купувати нову модель смартфона або не дає гроші на сумочку з нової колекції модного дизайнера.

Тут йдеться про жадібність в простих елементарних речах. Відмова заплатити гроші за медичну послугу, яка значно полегшить стан - означає байдужість до болю.

"Навіщо тобі взагалі косметика, парфуми, білизна?" - іноді ці питання теж відносять до жадібності, якщо ці предмети справді необхідні.

Відсутність підтримки

Жінка завжди щаслива з чоловіком, коли він її підтримує. А ось постійні закиди за те, що не обслужила, не приготувала обід, не попрасувала сорочку дуже ображають її.

До цього ж, якщо чоловік каже такі фрази, на кшталт "Від чого ти втомилася, ти ж із дітьми вдома сидиш!" або "Ні, я не сидітиму з дитиною, це твій обов'язок" - все це чітко вказує жінці, що вона знаходиться поруч не з партнером, а з деспотом.

Без підтримки чоловіка вона стане нещасливою і йому цього ніколи не пробачить.