Не буде непорозумінь: що потрібно обов'язково зробити перед весіллям

Перед тим, як сказати "так", потрібно добре подумати, чи справді ви хочете пов’язати своє життя із цією людиною. Важливо завчасно обговорити спільне майбутнє.
Про це повідомила психолог Анастасія Солов'янчук в Instagram.
Експерт каже, що в стосунках важливо розмовляти. Обговоривши важливі теми з коханою людиною, можна уникнути непорозумінь та розчарувань в майбутньому.
За словами психолога, необхідно встановити яким чином розподілятиметься сімейний бюджет, щоб обом партнерам було комфортно.
Не кожен хто прагне одружитися хоче мати дітей. Варто обговорити чи хочуть партнери мати дітей і який варіант виховання вважають комфортним.
Багато хто вважає, що побут - це дрібниці, але з часом це може стати причиною конфліктів. Варто обговорити, яким чином розподілятимуться хатні обов'язки.
Партнери повинні зрозуміти, що для кожного означає зрада.
"Що для вас допустимо, а що ні. Варто обговорити допустимий ступінь близькості з іншими людьми", - йдеться у повідомленні.
Варто знати, де кожен із партнерів бачить себе через 5, 10, 15 років. Банальне, на перший погляд, запитання зекономить час, якщо виявиться що один з партнерів прагне стабільного життя на одному місці, а інший сприймає дім як тимчасовий прихисток.
Часто хтось хоче, щоб з роботи його зустрічали біля дверей з обіймами, хтось кайфує від кави в ліжко. Для одних важливі компліменти, а іншим подарунки.
Варто обговорити сексуальні темпераменти партнерів, вподобання, фантазії, попередній травмуючий досвід, якщо він був.
В багатьох партнерів різні стратегії вирішення конфліктних ситуацій. Один хоче з'ясовувати відносини доти доки не знайдеться рішення, інший прагне побути наодинці і "переварити" ситуацію.
Раніше вчені розповідали про головну причину розлучення більшості пар.
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