Не будет недоразумений: что нужно обязательно сделать перед свадьбой

Перед тем, как сказать "да", нужно хорошо подумать, действительно ли вы хотите связать свою жизнь с этим человеком. Важно заблаговременно обсудить общее будущее.
Об этом сообщила психолог Анастасия Соловьянчук в Instagram.
Эксперт говорит, что в отношениях важно разговаривать. Обсудив важные темы с любимым человеком, можно избежать недоразумений и разочарований в будущем.
По словам психолога, необходимо установить, каким образом будет распределяться семейный бюджет, чтобы обоим партнерам было комфортно.
Не каждый, кто стремится жениться, хочет иметь детей. Следует обсудить хотят ли партнеры иметь детей и какой вариант воспитания считают комфортным.
Многие считают, что быт - это мелочи, но со временем это может стать причиной конфликтов. Следует обсудить, каким образом будут распределяться домашние обязанности.
Партнеры должны понять, что для каждого означает измена.
"Что для вас допустимо, а что нет. Следует обсудить допустимую степень близости с другими людьми", - говорится в сообщении.
Следует знать, где каждый из партнеров видит себя через 5, 10, 15 лет. Банальный, на первый взгляд, вопрос сэкономит время, если окажется, что один из партнеров стремится к стабильной жизни на одном месте, а другой воспринимает дом как временное убежище.
Часто кто-то хочет, чтобы с работы его встречали у дверей с объятиями, кто-то кайфует от кофе в постель. Для одних важны комплименты, а другим - подарки.
Следует обсудить сексуальные темпераменты партнеров, предпочтения, фантазии, предварительный травмирующий опыт, если он был.
У многих партнеров разные стратегии разрешения конфликтных ситуаций. Один хочет выяснять отношения до тех пор, пока не найдется решение, другой стремится побыть наедине и "переварить" ситуацию.
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