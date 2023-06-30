Буде міцним та шовковистим. Ці продукти визнані корисними для здоров'я волосся

Всі ми хочемо здорове і міцне волосся. На його ріст та якість впливає генетика, вік та спосіб життя. Ми не можемо нічого зробити з віком та генетикою, але точно можемо впливати на раціон.

Про те, які продукти корисні для здоров'я волосся, розповіла нутриціолог Діана Притула у своєму Instagram.

Продукти, що містять біотин

Біотин стимулює ріст волосся, запобігає його ламкості та випадінню. Найбільше міститься цього вітаміну в печінці, неактивних дріжджах, горосі, яєчному жовтку, сочевиці, горіхах та злаках.

Цинк

Цинк допомагає захистити волосся від негативних впливів довкілля, неякісної косметики та робить пасма більш густими та блискучими.

Найбільше цієї речовини міститься в устрицях, насіння гарбуза. До цього в м'ясі, субпродуктах, рибі, молюсках, яйцях. Цинк найкраще засвоюється в поєднанні з тваринним білком.

Залізо

Залізо здатне пришвидшити ріст волосся та наситити його корені киснем. Ця речовина міститься в печінці, червоному м’ясі, сардині, сухих травах, темній зелені, квасолі, сочевиці, кіноа тощо.

Білок

Саме з білка будуються усі наші клітини та гормони, і волосся - не виключення. Він допоможе зберегти його здоровим та красивим.

Білок міститься в продуктах таки як: м'ясо, риба, сир, молоко, бобові тощо. Ця речовина повинна поступати в наш організм щодня, адже він не накопичується в запасах як жир.