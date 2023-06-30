Будут крепкими и шелковистыми. Эти продукты признаны полезными для здоровья волос

Все мы хотим здоровые и крепкие волосы. На их рост и качество оказывает влияние генетика, возраст и образ жизни. Мы не можем ничего поделать с возрастом и генетикой, но точно можем повлиять на рацион.

О том, какие продукты полезны для здоровья волос, рассказала нутрициолог Диана Прытула в своем Instagram.

Продукты, содержащие биотин

Биотин стимулирует рост волос, предотвращает их ломкость и выпадение. Больше всего содержится этот витамин в печени, неактивных дрожжах, горохе, яичном желтке, чечевице, орехах и злаках.

Цинк

Цинк помогает защитить волосы от негативных воздействий окружающей среды, некачественной косметики и делает пряди более густыми и блестящими.

Больше всего этого вещества содержится в устрицах, семян тыквы. До этого в мясе, субпродуктах, рыбе, моллюсках, яйцах. Цинк лучше усваивается в сочетании с животным белком.

Железо

Железо способно ускорить рост волос и насытить их корни кислородом. Это вещество содержится в печени, красном мясе, сардине, сухих травах, темной зелени, фасоли, чечевице, кино и т. д.

Белок

Именно из белка строятся все наши клетки и гормоны, и волосы - не исключение. Он поможет сохранить их здоровыми и красивыми.

Белок содержится в продуктах как: мясо, рыба, сыр, молоко, бобовые и т. д. Это вещество должно поступать в наш организм каждый день, ведь он не скапливается в запасах как жир.