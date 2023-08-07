Будет красиво и со вкусом. Как подобрать футболку под свою фигуру
Футболка - универсальная вещь, которая есть в гардеробе каждого человека. Существуют простые правила, которые помогут подобрать этот предмет одежды так, чтобы сидело хорошо и было со вкусом.
О том, как правильно подобрать футболку, рассказала стилист Наталья Викторова в своем Instagram.
Как выбрать футболку
Для начала нужно обратить внимание на следующие критерии:
- вырез
- цвет
- длина
- рукав
- тип ткани
- степень прилегания одежды
Степень прилегания футболки
По словам стилиста, лучше всего выбирать такую футболку, которая для вас комфортна. Существует три вида прилегания футболки - нет "воздуха" (в обтяжку), немного "воздуха" и свободная модель.
Виды футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Тип ткани
Стилист советует выбирать футболки из плотных тканей, поскольку они будут держать свою форму и подчеркнут фигуру. Футболки из мягких тканей не будут красиво сидеть по фигуре.
Типы тканей футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Тип горловины одежды
Обращайте внимание на обработку горловины - она должна быть четкой и держать форму. Лучше не покупать футболку с деформированной горловиной.
Тип горловины футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Прилегание рукава
Важна степень прилегания рукава футболки. Слишком обтягивающие будут выглядеть некрасиво. Если у вас тоненькие руки, то лучше не выбирать футболку со слишком широкими рукавами. Покупать футболки с умеренно прилегающими рукавами.
Рукава футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Длина футболки
Стилист советует обращать внимание на длину футболки, которая правильно задаст пропорции вашей фигуры. Правильно подобранный предмет будет выглядеть классно и стильно.
Длина футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
Вырез футболки
Лучше выбирать футболку с таким вырезом, который вам больше всего нравится. Также очень классно смотрится, когда видна яремная ямочка на шее.
Вырезы футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)
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