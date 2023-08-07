Будет красиво и со вкусом. Как подобрать футболку под свою фигуру

Футболка - универсальная вещь, которая есть в гардеробе каждого человека. Существуют простые правила, которые помогут подобрать этот предмет одежды так, чтобы сидело хорошо и было со вкусом.

О том, как правильно подобрать футболку, рассказала стилист Наталья Викторова в своем Instagram.

Как выбрать футболку

Для начала нужно обратить внимание на следующие критерии:

вырез

цвет

длина

рукав

тип ткани

степень прилегания одежды

Степень прилегания футболки

По словам стилиста, лучше всего выбирать такую футболку, которая для вас комфортна. Существует три вида прилегания футболки - нет "воздуха" (в обтяжку), немного "воздуха" и свободная модель.

Виды футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип ткани

Стилист советует выбирать футболки из плотных тканей, поскольку они будут держать свою форму и подчеркнут фигуру. Футболки из мягких тканей не будут красиво сидеть по фигуре.

Типы тканей футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Тип горловины одежды

Обращайте внимание на обработку горловины - она должна быть четкой и держать форму. Лучше не покупать футболку с деформированной горловиной.

Тип горловины футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Прилегание рукава

Важна степень прилегания рукава футболки. Слишком обтягивающие будут выглядеть некрасиво. Если у вас тоненькие руки, то лучше не выбирать футболку со слишком широкими рукавами. Покупать футболки с умеренно прилегающими рукавами.

Рукава футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Длина футболки

Стилист советует обращать внимание на длину футболки, которая правильно задаст пропорции вашей фигуры. Правильно подобранный предмет будет выглядеть классно и стильно.

Длина футболки (фото: instagram.com/stylist.viktorova)

Вырез футболки

Лучше выбирать футболку с таким вырезом, который вам больше всего нравится. Также очень классно смотрится, когда видна яремная ямочка на шее.

Вырезы футболок (фото: instagram.com/stylist.viktorova)