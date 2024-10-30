Буде як справжній! Як зробити стильний гарбуз на Хелловін з паперу та кульки

Свято Хелловіну - не лише час жахливих образів, а й можливість зробити декор власноруч всією родиною. Щоб зробити гарбуз на Хелловін, не обов'язково купувати справжній овоч - достатньо лише старих зошитів, клею та кульки. Бонусом штучного гарбуза є те, що він може простояти цілий рік.

Про те, як зробити гарбуз з паперу і кульки на Хелловін, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Що потрібно для паперового гарбуза на Хелловін

Для того, щоб зробити гарбуз з паперу та пап'є-маше, потрібні:

повітряна кулька - 1 шт.

широка мотузка або стрічка

старі газети

клей ПВА - 200 мл

вода - 50-80 мл

акрилові фарби

пензлики

Як зробити гарбуз на Хелловін з пап'є-маше

Спочатку зробіть пап'є-маше. Для цього потрібно порвати папір на маленькі клаптики та перекласти їх в глибоку миску. Ідеальний варіант для пап'є-маше - старі зошити та газети, адже папір має бути тонким.

Не варто використовувати серветки або туалетний папір для першого шару гарбуза з пап'є-маше - вони гірше триматимуть форму. Проте їх можна використати для фінального декорування головного атрибута Хелловіну.

Клей необхідно розвести невеликою кількістю води, щоб він був менш густим.

Папір буде швидше сохнути, якщо його змочувати лише в клейовій суміші. Але краще повторить форму кульки, якщо його попередньо пом'яти та злегка змочити водою.

Надуйте повітряну кульку, щоб вона була такого розміру, як майбутній гарбуз. Але не слід надувати кульку надто сильно, щоб вона не лопнула під час обмотування.

Перев'яжіть кульку мотузкою або стрічкою літерою "Ж", натягнувши нитку, щоб зробити скибки гарбуза. За бажанням, можна зробити більше ребер для рельєфності форми.

Як зробити гарбуз з пап'є-маше і кульки (скриншот / Naukovi zabavlyaki)

Після цього "гарбуз" можна обклеювати пап'є-маше. Важливо не робити шар занадто товстим або вологим - інакше він буде сохнути доволі довго. Також зачекайте, доки шар паперу підсохне, перш ніж клеїти наступний.

Зробити плодоніжку гарбуза доволі просто - для цього потрібно скрутити шматок паперу, залишивши частину для приклеювання. Для додаткового декору гарбуза злегка збризніть водою серветки або туалетний папір, занурте їх в клейову суміш. Потім сформуйте кульки для наклеювання - або навіть серденька.

Зачекайте приблизно добу, щоб висох клей. Але на це також впливає температура в приміщенні.

Після цього гарбуз можна розфарбовувати - краще зробити це до витягання кульки, щоб декор краще тримав форму. Колір гарбуза залежить лише від вашої фантазії - можна пофарбувати його в натуральні кольори, або навіть в рожевий чи золотий. Очі та рот гарбуза можна намалювати або вирізати.

Краще використовувати акрилові фарби, адже вони швидко сохнуть та не змиваються. Однак пензлики потрібно одразу вимити.

Як пофарбувати гарбуз на Хелловін (фото: Freepik)

Щоб зробити з гарбуза вазу, ліхтарик або шкатулку, гострим ножем зробіть дірочку в верхній частині пофарбованого гарбуза, проколовши кульку. Потім зріжте "кришку" з плодоніжкою, як при виробленні гарбузового ліхтарика з овочу.