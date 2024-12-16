Буде хрумкою та солодкою: найкращі способи замаринувати цибулю для оселедця та салату

Маринована цибуля надає смаку страв виразності - неважливо, чи то консервовані гриби, шашлик або оселедець. На відміну від свіжої цибулі, маринована - не пекуча і не гірка. Однак її приготування має свої тонкощі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як смачно замаринувати цибулю до різноманітних святкових страв.

Яку цибулю можна маринувати

Попри те, що найбільш популярним вибором для маринування є ріпчаста цибуля, маринувати можна будь-яку. Втім, синя та біла цибуля досить м'які за смаком.

Однак, як зазначає Клопотенко, тривалість маринування відрізнятиметься залежно від виду. Наприклад, синю та біло цибулю можна маринувати протягом години. Ріпчаста цибуля маринується довше - до трьох годин.

Хоча для швидкого маринування цибулі може бути достатньо 10-15 хвилин, в цьому випадку, чим довше маринується продукт, тим смачнішим і солодшим він стає.

Другий основний інгредієнт для хрусткої цибулі - оцет, кислотність якого має становити близько 6%. Щоб цибуля була смачнішою, краще обирати оцет природної ферментації, яблучний, сливовий, рисовий чи виноградний.

Підсилюють смак цибулі спеції, наприклад, духмяний перець, гвоздика, лавровий лист та куркума. Іноді до маринаду додають олію - не більше, ніж 1 ст. л.

Як маринувати цибулю

Для того, щоб замаринувати цибулю, знадобляться такі інгредієнти:

цибуля - 200 г

тепла вода - 150 мл

оцет 6% - 100 г

цукор - 50 г

сіль - 50 г

куркума - дрібка

гвоздика - 1 бутон

духмяний перець - 2 горошини

лавровий лист - 1 шт.

Існують різні пропорції для маринаду, але найпростішою вважається формула "1:2:3" - по одній частині солі та цукру, дві частини оцту і три частини води.

Втім, іноді кількість солі та цукру зменшують, натомість додаючи лавровий лист. Тоді кількість продуктів буде наступною:

цибуля - 300 г

оцет - 100 мл

гаряча вода - 200 мл

сіль - 3 ст. л.

цукор - 2 ст. л.

лавровий лист - 3-4 шт.

перець - до смаку

Як маринувати цибулю (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб замаринувати цибулю, обраний сорт потрібно почистити та нарізати. Найкраще різати цибулю тонкими напівкільцями - тоді продукт краще замаринується.

Перекладіть цибулю в посуд для маринування - миску або чисту скляну банку з кришкою.

Як нарізати цибулю для маринаду (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Для приготування маринаду підігрійте воду, всипте цукор та сіль, а також влийте оцет. Ретельно перемішайте маринад до повного розчинення інгредієнтів, та зачекайте, поки рідина злегка охолоне до кімнатної температури.

Залийте цибулю маринадом, додайте лавровий лист, перець горошком та, за бажанням, куркуму. Вона не лише додасть смаку та аромату, але й забарвить ріпчасту цибулю в гарний жовтуватий колір.

Закрийте банку або накрийте посуд кришкою та залиште цибулю маринуватися протягом 1-3 годин, за кімнатної температури. Перед додаванням до страви злийте з цибулі маринад.