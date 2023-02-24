Буде густим та блискучим: ось які продукти покращують стан волосся

Усі жінки хочуть мати красиве, густе та блискуче волосся. Швидкість його зростання залежить від таких факторів, як вік, стан здоров’я, генетика та харчування. Тому важливо обирати лише правильні продукти.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Галина Сеник в Instagram .

Які вітаміни потрібні волоссю

Експерт назвала список нутрієнтів, які впливають на красу та стан волосся:

Білок (колаген);

Дефіцит вітаміну групи B, біотину та фолієвої кислоти може призвести до підвищеного випадіння волосся;

Вітамін С, який є потужним антиоксидантом, захищає волосся від оксидативного стресу та сприяє кращому засвоєнню заліза;

Вітамін С має рівномірно та регулярно надходити в організм протягом доби, а не одномоментно у великій дозі як часто люблять пити;

Вітамін А, Е - потужні антиоксиданти, які відповідають за багато процесів, але їх не можна пити безконтрольно;

Мікроелементи, залізо, селен та цинк теж мають вплив на ріст волосся.⠀

Дієтолог радить не бути жертвами реклами та не скуповувати усі вітаміни

"Клінічних доказів ефективності добавок на ріст волосся немає (хіба що був точно дефіцит), але причин випадіння волосся є безліч" - йдеться у повідомленні.

Нутриціолог каже, потрібно харчуватися різноманітно, щоб максимально наповнити раціон цими мікронутрієнтами, бо вони важливі для життя.

Які продукти їсти

Щоб наситити організм необхідними вітамінами, які будуть покращувати стан волосся, необхідно їсти такі продукти: