Будут густыми и блестящими: вот какие продукты улучшают состояние волос

Все женщины хотят иметь красивые, густые и блестящие волосы. Скорость его роста зависит от таких факторов как возраст, состояние здоровья, генетика и питание. Поэтому важно выбирать только правильные продукты.

Об этом сообщила диетолог и нутрициолог Галина Сеник в Instagram .

Какие витамины нужны волосам

Эксперт назвала список нутриентов, влияющих на красоту и состояние волос:

Белок (коллаген);

Дефицит витамина группы B, биотина и фолиевой кислоты может привести к повышенному выпадению волос;

Витамин С, являющийся мощным антиоксидантом, защищает волосы от оксидативного стресса и способствует лучшему усвоению железа;

Витамин С должен равномерно и регулярно поступать в организм в течение суток, а не одномоментно в большой дозе, как часто любят пить;

Витамин А, Е - мощные антиоксиданты, отвечающие за многие процессы, но их нельзя пить бесконтрольно;

Микроэлементы, железо, селен и цинк тоже оказывают влияние на рост волос.⠀

Диетолог советует не быть жертвами рекламы и не скупать все витамины

"Клинических доказательств эффективности добавок на рост волос нет (разве что был точно дефицит), но причин выпадения волос множество" - говорится в сообщении.

Нутрициолог говорит, нужно питаться разнообразно, чтобы максимально наполнить рацион этими микронутриентами, потому что они важны для жизни.

Какие продукты есть

Чтобы напитать организм необходимыми витаминами, которые будут улучшать состояние волос, необходимо есть следующие продукты: