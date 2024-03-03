Буде епідемія? Інфекціоніст пояснив, чи варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк

Чи варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк

"Почалась розгойдуватись паніка через кашлюк. В Україні в деяких областях реєструють підвищені рівні захворюваності. В той час як знайомі з Іспанії розповідають, що там начебто у деяких містах у дитячих садочках мало не кожна третя дитина кашляє, й це, зі слів місцевих, кашлюк. Точної інформації добитись поки важко, але всіх починають лякати. Мовляв, не захищають ні вакцини, ні перенесений в дитинстві кашлюк, все погано, катастрофа", - каже інфекціоніст.

При цьому лікар наголошує, що кашлюк небезпечний тільки для немовлят. Тому вакцинація КДП (проти кашлюка, дифтерії й правцю) починається у ранньому віці.

"У старших дітей та дорослих - прогноз сприятливий, нічого страшного не трапиться. Однак кашель дійсно дуже неприємний. Затяжний, непродуктивний. Хвороба виснажлива, і спричиняє тривалий дискомфорт. В лікуванні принципово вчасно поставити діагноз та зорієнтуватись з лікуванням", - наголошує Дубровський.

Він додає, що це хитра бактерія, яка вражає своїм токсином, антибіотики ефективні тільки в перші 2-3 тижні кашлю. Далі вони вже не впливають на перебіг та тривалість захворювання.

"Але полегшити симптоми можна правильною комбінацією протикашльових препаратів. Ліки, які стимулюють кашель, будуть тільки погіршувати стан", - говорить інфекціоніст.

Дубровський додає, що не варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк, оскільки імунна система у людей після вакцинації, а також після перенесення хвороби досить потужна.

"До речі, грип практично зник. Мабуть, перехворіла критична кількість людей, в той час, як у інших ще досі зберігається імунітет від попередніх епізодів", - каже лікар.