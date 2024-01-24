Часто плутають з застудою: як захистити дитину від поширеного захворювання

Кашлюк - це інфекційне захворювання, яке вражає дихальну систему. Хвороба проявляється в сильних нападах кашлю, які можуть тривати місяцями. Важливо знати, як вчасно захистити дитину.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Facebook-сторінка Міністерства охорони здоров'я та сайт Doc.ua.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як розпізнати захворювання та як можна захиститись.

Що відомо про захворювання

На початку захворювання кашлюк часто плутають зі звичайною застудою, адже йому притаманні: слабкий кашель, температура, нежить. Проте не слід його недооцінювати.

Кашель при кашлюку може тривати приблизно 8 тижнів і супроводжуватись апное (тобто тимчасовим припиненням дихальних рухів).

Серед частих ускладнень захворювання - пневмонія, рідше - судоми та ураження головного мозку. Чим менший вік дитини, тим небезпечніший для неї кашлюк.

Де можна заразитись

Основним джерелом зараження кашлюком в природному середовищі є людина. Ризик зараження при контакті з носієм палички кашлюка становить 90%.

У разі першого впливу інфекції на організм, на кашлюк не виникає природний імунний захист, внаслідок чого можливе повторне інфікування, що протікає в легкій формі захворювання. Люди, які перенесли кашлюк або пройшли вакцинацію від кашлюку, можуть переносити паракашлюк.

Як вберегти дитину

Запобігти кашлюку можна завдяки вакцинації, яка передбачена календарем профілактичних щеплень. Щеплення безоплатні та проводяться дитині у 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення).

Якщо з якихось причин дитина пропустила щеплення, слід надолужити його якомога швидше, адже в умовах надзвичайної ситуації не щеплена вчасно дитина має вищі ризики заразитися кашлюком та отримати серйозні наслідки для здоров’я.

Також важливо щепитися від кашлюка усім вагітним жінкам незалежно від того, чи вакцинувалися вони в дитинстві. Найкраще зробити це протягом другого або третього триместру, оптимально в термін від 16 до 32 тижнів, під час кожної вагітності.

Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюка в перші місяці її життя, до того, як її саму вакцинують від цієї хвороби.

Імунізація щорічно рятує понад 3 мільйони людей від смерті внаслідок таких хвороб, як дифтерія, правець, кашлюк, грип та кір. Тож подбайте про свою дитину та захистіть її від вакцинокерованих захворювань!